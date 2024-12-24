Бесплатная медицинская помощь только по направлению врача: за какие услуги придется платить украинцам с нового года

С нового, 2025 года все услуги в медицинских учреждениях без направления врача будут предоставляться на платной основе. Подробности об этом правительственном начинании и о том, насколько оно противоречит конституционному праву на бесплатное медицинское обслуживание, читайте в материале OBOZ.UA.

В каких случаях необходимо будет платить за услугу

Право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения прописано в ст. 49 Конституции Украины. Однако 1 января 2025 года вступает в силу постановление Кабинета министров №781 "Некоторые вопросы предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц".

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Постановление, которое несколько корректирует нормы Основного закона Украины, определяет, какие именно услуги коммунальные и государственные учреждения здравоохранения теперь могут делать платными.

"Если у человека нет направления врача, но он просто решил утром пойти в какую-то больницу и что-то там проверить, то он, безусловно, может это сделать. Однако исключительно на платной основе. Только врач может определить, что конкретная услуга важна для пациента. Надо ему это или нет. А сейчас довольно много самостоятельных обращений в медицинские учреждения, которые на самом деле оказываются ненужными", – говорит бывший заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская.

Впрочем, согласно постановлению №781, есть случаи, когда для оказания медицинских услуг направление врача не требуется. Это, например, услуги по договорам с юридическими лицами – когда за работников платит работодатель.

Стоит отметить, что все услуги по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, которые входят в пакеты Национальной службы здоровья Украины, – бесплатные (если по направлению врача). Но услуги, которые не покрываются пакетами НСЗУ, – за дополнительную плату.

"Например, в больнице с НСЗУ законтрактован пакет по хирургии – 100 операций. Они для пациентов бесплатные. Но вот приходит сто первый пациент. А все, на него денег уже не предусмотрено – ни на саму операцию, ни на лекарства, ни на послеоперационную реабилитацию. И операция уже будет платной. Или, например, медицинское учреждение может оказать 50 видов услуг, а из них законтрактовано 40. И в таком случае остальные десять услуг будут платными", – объясняет OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10 Даниил Михайлов.

Ориентир – ценники в частных лечебных учреждениях

Стоит отметить, постановление №781 букву закона не нарушает. "В Конституции говорится о праве на получение бесплатной медицинской помощи, а в новом правительственном документе речь идет не о помощи, а об услугах. А о бесплатных услугах в главном законе страны ничего не сказано. Такая вот казуистика", – говорит Даниил Михайлов.

Но в постановлении все-таки есть ряд положений, скажем так, сомнительных с точки зрения действующего законодательства.

"Дополнительной услугой, за которую теперь может взиматься оплата, является самостоятельный выбор лечащего врача при оказании специализированной медицинской помощи. Но закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении", который был принят еще в 1993 году и который имеет высшую силу в сравнении с постановлениями Кабмина, определяет право пациента на свободный выбор врача", – говорит OBOZ.UA медицинский адвокат, член комитета медицинского и фармацевтического права НААУ Юлия Миколаец.

По ее мнению, довольно сомнительна норма постановления, которая определяет, что расчет за платные услуги может осуществляться исключительно в безналичной форме.

"То есть ограничивается возможность граждан, которые в силу определенных обстоятельств не пользуются карточками, оплатить услуги наличными в кассе заведения. И им будет необходимо идти в банк с квитанцией на каждую услугу", – говорит Юлия Миколаец.

Что касается размера оплаты медицинских услуг, то, в соответствии с законодательством, она устанавливается учреждениями здравоохранения самостоятельно. Все может зависеть от региона, больницы и даже от времени консультации или процедуры. В принципе, для понимания: чтобы сориентироваться, во сколько что обойдется, достаточно будет взглянуть на прейскурант частного лечебного учреждения.