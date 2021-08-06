Ученые нашли в человеческом организме биологические "барометры", регулирующие давление

Сотрудники медцентра из Виргинского университета (США) открыли главный механизм контроля за артериальным давлением. Речь идет о барорецепторах, которые ощущают даже малейшее изменение артериального давления в организме и регулируют его.

Исследование опубликовано в журнале American Heart Association. В статье указано, что ученые до сих пор не знали точный механизм их работы и расположение в организме, но лишь догадывались о присутствии в теле неких "датчиков", нормализующих артериальное давление.

В ходе клинических опытов ученые смогли изучить работу барорецепторов. Оказалось, что в условиях высокого давления происходят изменения в их работе, что приводит к снижению активности гена Ren1 (ренин).

"Когда барорецепторы "понимают", что давление повышается (гипертония) в кровеносных сосудах, они начинают влиять на снижение активности Ren1. И когда наоборот, у человека падает давление (гипотония), они начинают "стимулируют" выработку Ren1", – сказано в статье.

Ученые еще 60 лет назад подозревали, что такие клетки существуют. Однако все эти годы найти их не удавалось.

"Оказывается надо было искать в почках, где они и существуют", – прокомментировали открытие ученые.

Полученные данные специалисты планируют использовать для разработки механизма борьбы с высоким артериальным давлением.

Барорецепторы присутствуют в рениновых клетках. Источник: ahajournals

Как сообщал OBOZREVATEL, снизить артериальное давление можно употребляя чай из гибискуса.

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