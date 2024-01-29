Электронные сигареты менее вредны во время беременности, чем обычные - исследование

Предотвратить вред от курения сигарет во время беременности возможно с помощью никотиносодержащих продуктов. К такому выводу пришли исследователи Лондонского университета королевы Марии после проведения масштабного исследования с участием беременных курильщиков.

Ученые выяснили, что использование электронных сигарет во время беременности не препятствует течению и не связано с неблагоприятными последствиями. К тому же, по мнению экспертов, никотиносодержащие продукты помогают беременным женщинам более безопасно бросить курить обычные сигареты.

Беременность без риска: курить или нет?

В новом исследовании британские исследователи сравнили результаты беременности у женщин, регулярно использовавших электронные сигареты или никотиновые пластыри во время беременности с курящими обычные сигареты. В исследовании были использованы данные более 1100 беременных курильщиков из 23 больниц Англии и одной социальной службы Шотландии, помогающей курильщикам бросить курить сигареты.

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В ходе исследования эксперты убедились, что электронные сигареты помогают беременным курильщикам бросить курить без рисков для беременности .

Исследователи измерили уровень котинина в слюне, который является метаболитом никотина, в начале и конце беременности. Эксперты также учитывали информацию о респираторных симптомах, весе и других показателях здоровья новорожденных.

По данным исследования, 47% участниц курили электронные сигареты и 21% применяли никотиновые пластыри. У женщин, которые курили и использовали никотинсодержащие продукты во время беременности, рождались дети с таким же весом при рождении, как и у женщин, которые совсем не курили во время беременности.

Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление электронных сигарет и применение никотиновых пластырей не имело негативных последствий для матерей и их новорожденных.

Никотинсодержащие продукты безопаснее обычных и сигарет и на поздних сроках беременности .

Ведущий научный сотрудник Института здоровья при Лондонском университете королевы Марии, профессор Питер Хайек заявил: "Эксперимент раскрывает две важные проблемы: одну практическую, другую – связанную с нашим пониманием опасности курения."

Согласно результатам исследования, электронные сигареты помогают беременным курильщикам бросить курить более вредные обычные сигареты без рисков для беременности и здоровья новорожденного ребенка.

По мнению экспертов, использование никотинсодержащих продуктов - более безопасный и оправданный способ для беременных женщин, которые хотят отказаться от сигарет. Как показало исследование, влияние обычных сигарет на беременность, по крайней мере на поздних сроках, связано с более опасными соединениями в табачном дыме , а не с никотином.