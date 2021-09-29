COVID-19 при диабете: что влияет на выживаемость

Согласно новому исследованию, у пациентов с диабетом прогностическим признаком, предсказывающим смертность от COVID-19, является сочетание высокого C-реактивного белка (CRP) и пожилого возраста. Данные ретроспективного когортного исследования ACCREDIT были представлены 28 сентября на виртуальной ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) 2021 г.

Сочетание пожилого возраста и высоких уровней воспалительного маркера CRP было связано с утроенным риском смерти к 7 дню после госпитализации по поводу COVID-19 среди людей с диабетом. Недавние исследования гликированного гемоглобина (A1c) и индекса массы тела (ИМТ) не предсказывали исходы COVID-19.

По словам доктора медицины из Имперского колледжа в Лондоне Дэниела Кевина Лланера, оба маркера легко идентифицируются при поступлении в больницу, это позволяет выявлять больных, которым потребуется более агрессивное вмешательство, чтобы попытаться улучшить выживаемость.

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Комментируя результаты этой работы, Саймон Хеллер из Университета Шеффилда, Великобритания, сказал, что в других исследованиях возраст был подавляющим плохим прогностическим признаком среди людей с диабетом, и, возможно, длительный диабет оказывает влияние на иммунную систему, которое ученые еще не определили.

В исследовании, проведенном в период работы Лланера в фонде NHS Foundation Trust графини Честер, участвовало 1004 пациента с диабетом, поступивших с COVID-19 в семь больниц на северо-западе Англии с 1 января по 30 июня 2020 года. Средний возраст пациентов – 74,1 года, 60,7% составляли мужчины, а 45% относились к числу наиболее обездоленных, согласно индексу депривации правительства Великобритании. В целом 56,2% и 49,6% имели макрососудистые и микрососудистые осложнения соответственно.

У пациентов был средний ИМТ 27,6 кг / м2, что ниже, чем сообщалось в предыдущих исследованиях, и может объяснить разницу, отметил Лланера.

Первичный исход – смерть в течение 7 дней после поступления – наступил у 24%. К 30 дню умерло 33%. Эти показатели выше, чем в предыдущих исследованиях, возможно, из-за большей социально-экономической депривации и более старшего возраста населения, предположил Лланера.

К 7 дню интенсивную терапию получили 7,5% пациентов, а 9,8% потребовались внутривенные инфузии инсулина.

При однофакторном анализе было установлено, что инфузия инсулина обладает защитным действием: у получавших инсулин пациентов вдвое меньше шансов умереть, чем у тех, кто не нуждался в инсулине внутривенно.

Напротив, хроническая болезнь почек у людей моложе 70 лет увеличивает риск смерти более чем в два раза, как и диабет 2 типа, по сравнению с другими типами диабета.

Как и в предыдущих исследованиях, использование ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II не было связано с исходами COVID-19, как и наличие осложнений, связанных с диабетом.

Данные о гликемическом контроле во время госпитализации в этой работе не были доступны. Поэтому ответ на вопрос, приносит ли пользу строгий контроль уровня глюкозы, исследование не дает.

В многофакторном анализе высокий C-реактивный белок и возраст оказались наиболее значимыми предикторами летального исхода от COVID-19.

Лланера также указал, что люди с диабетической болезнью почек находятся в хроническом провоспалительном состоянии и имеют иммунную дисрегуляцию, что потенциально препятствует их способности бороться с вирусом.

Кроме того, рецепторы ACE2 активируются в почках пациентов с диабетическим заболеванием почек. Это молекулы, которые способствуют проникновению SARS-CoV-2 в клетки. Это может открыть возможность прямой атаки вируса на почки, что может привести к худшим общим результатам.