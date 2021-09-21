Найден способ лечения ожирения и связанных с ним болезней

Недавно исследователям удалось впервые показать, что потенциальной причиной и терапевтической целью ожирения и нарушения метаболического ответа на инсулин является мезентериальная (кишечная) лимфатическая дисфункция.

Это новаторское исследование провела группа ученых Университета Монаша, его результаты доступны в Nature Metabolism. Ученые установили, что питание, которое включает высокое содержание жиров, приводит к нарушению функции кишечных лимфатических сосудов, вследствие чего происходит накопление висцерального жира. Эта работа предоставила доказательства эффективности терапии как ожирения, так и связанных с ним метаболических патологий.

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Для терапии кишечной лимфатической системы использовался ингибитор ЦОГ-2, который нормализует структуру лимфатической сосудистой сети, блокирует увеличение массы тела. Еще одним эффектом является устранение непереносимости глюкозы и гиперинсулинемии – опасных состояний, которые связаны с инсулиннезависимым диабетом.

Исследовательской работой руководила группа ученых из MIPS в сотрудничестве с PureTech Health – американской компанией, специализирующейся на биотерапии клинических стадий в открытии, разработке и коммерциализации высокодифференцированных лекарств от тяжелых болезней.

На доклинических моделях исследователи показали, что ежедневный рацион, включающий продукты с высоким содержанием жиров, стимулирует формирование новых кишечных лимфатических сосудов. Они растут очень дезорганизованно и представляют собой разветвленные и извивающиеся сосуды, способные пропускать лимфу в висцеральную жировую ткань. В лимфе находится много кишечных липидных метаболитов и провоспалительных медиаторов, что способствует нарушению метаболического ответа на инсулин.

По словам доцента Треваскиса, это первая работа, которая раскрывает биологическую причину связи и зависимости накопления висцерального жира с метаболическими патологиями, такими как инсулиннезависимый диабет, чем накопление жировой ткани в других областях тела.

Результаты экспериментов ex vivo с использованием клинических образцов предполагают, что эти наблюдения распространяются и на людей.

Центральным фактором успеха исследования стало использование технологической платформы для пролекарств PureTech Glyph TM, которая специально разработана для обеспечения доставки низкомолекулярных препаратов непосредственно в мезентериальную лимфатическую систему после перорального приема.

Первоначально технология пролекарства GlyphTM была разработана командой MIPS и передана PureTech по лицензии в 2017 году. Впоследствии ученые MIPS и PureTech сотрудничали над дальнейшей разработкой платформы.

В текущей работе использование технологии нацеливания на лимфу было ключом к вмешательству в цикл, в котором нарушение функции кишечных лимфатических сосудов приводит к накоплению абдоминального жира, поскольку он доставлял ингибитор ЦОГ-2 непосредственно туда, где он был необходим – в лимфатические сосуды брыжейки.

Используя технологическую платформу Glyph TM у ученых появились доклинические доказательства того, что целенаправленное подавление путей, связанных с дисфункцией кишечной лимфатической системы, может быть новым эффективным вариантом терапии лишнего веса и метаболических патологий.