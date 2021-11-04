Одобрен новый глюкометр: в чем его удобство и преимущества

Недавно FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило глюкометр нового типа – POGO Automatic, компании Intuity Medical. Он позволяет проводить тест одним нажатием кнопки, облегчая и ускоряя процесс измерения уровня глюкозы в крови.

Intuity Medical – компания, занимающаяся технологиями управления диабетом. В апреле 2016 года она получила разрешение FDA на устройство POGO.

Автоматическая система мониторинга уровня глюкозы в крови POGO Automatic представляет собой устройство с 10-тестовым картриджем. Для его активации после загрузки и включения монитора пользователю нужно только нажать пальцем на кнопку. Затем глюкометр выполняет всю работу по прокалыванию и взятию крови, для анализа требуется небольшой образец крови – 0,25 микролитра. После этого через несколько секунд на мониторе выводится результат.

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Для улучшения мониторинга можно использовать приложение Patterns, доступное для iOS и Android. Приложение позволяет автоматически синхронизировать результаты с устройством через Bluetooth и наглядно видеть тенденции уровня глюкозы. Patterns интегрируется с некоторыми из самых популярных устройств и приложений для оздоровления, также его можно настроить для обмена данными об уровне глюкозы с поставщиком медицинских услуг для просмотра результатов и помощи в принятии решений о лечении.

По словам представителя компании-производителя, для людей с диабетом необходимость постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови представляет сложность в ежедневной жизни. Новый глюкометр позволяет облегчить эту процедуру – с собой не нужно носить отдельно ланцеты или полоски, все необходимое для анализа встроено в устройство. Это снимает многие ограничения, при необходимости провести измерение можно, например, в общественном транспорте по дороге на работу или во время тренировки в тренажерном зале.

FDA требует, чтобы глюкометры имели точность ± 15% по сравнению с эталонным методом, используемым в больнице. FDA перед одобрением устройства проверило и подтвердило, что POGO Automatic соответствует этим критериям.

Автоматическая система мониторинга уровня глюкозы в крови POGO предназначена для взрослых и подростков от 13 лет.

Мониторы непрерывного действия глюкозы (CGM), такие как имплантаты Abbott FreeStyle Libre, Dexcom G6 и Eversense, все чаще используются людьми с диабетом 1 и 2 типа. Они позволяют постоянно контролировать уровень глюкозы в крови.

На вопрос, как устройство POGO Automatic соотносится с системами CGM, главный коммерческий директор Intuity Дин Зикрия сказал, что CGM – совсем другая технология, требующая от пользователя ношения на теле датчика и передатчика. POGO Automatic, в отличие от CGM, доступен без рецепта и будет востребован у людей, которые не хотят носить устройство на своем теле.