Прорывные инновации в лечении сахарного диабета

19 мая состоялся международный пресс-брифинг ведущей мировой медицинской компании "Ново Нордиск", на котором были представлены научные разработки в области методов и технологий лечения диабета и ожирения, которые вскоре могут значительно облегчить жизнь людей, страдающих этими заболеваниями.

В компании обеспокоены ситуацией с диабетом и ожирением, которые принимают масштабы глобальных эпидемий 21 века: если ничего не делать, то количество людей с этими заболеваниями будет неуклонно расти. Люди с диабетом могут прожить долгую и счастливую жизнь, если вовремя диагностировать и правильно лечить заболевание. Но, к сожалению, для большинства из более 400 миллионов людей с диабетом это не так. Ключевой темой брифинга стал вопрос о том, почему важно не только разрабатывать новые лекарства, но и обеспечивать к ним доступ и заниматься профилактикой заболеваний.

"Того, что мы все в мире делаем сейчас, недостаточно, чтобы излечить диабет и предотвратить его распространение. Диабетом страдают около 400 миллионов человек и их количество постоянно растет. Вот почему мы считаем разработку и внедрение новых технологий нашим долгом", — заявил во время брифинга генеральный директор Ново Нордиск Ларс Фруергард Йоргенсон.

"Мы должны понимать, что каждый день мы боремся с пандемией сахарного диабета. Мы уже привыкли к сочетанию слов "пандемия" и "коронавирус", но нужно сказать, что не только коронавирусная пандемия угрожает нашей планете. Ежегодно в среднем от диабета умирает 5 миллионов человек во всем мире. Даже такое опасное заболевание, как коронавирус, унесло меньше жизней за последний год. Поэтому мы должны понимать, что коронавирус — это серьезная проблема, но диабет никоим образом не уступает ей по важности", — отметил Владислав Мороз, генеральный директор Ново Нордиск в Украине.

Сегодня в Украине по разным оценкам насчитывается от 1,5 до 3,5 миллионов людей, которые живут с диабетом. Такая разница в данных связана в первую очередь с тем, что у многих из этих людей диабет не диагностирован - они живут, не зная о своем заболевании. Также есть много людей, которые знают о своей болезни, но не лечатся по разным причинам.

Важным экономическим последствием такой ситуации является дополнительная нагрузка на бюджет страны, поскольку несвоевременное лечение приводит к необходимости направлять значительные средства на лечение осложнений диабета, а также на поддержку тех, кто в результате этих осложнений преждевременно выбыл из экономически активного населения. По данным исследования о диабете в Украине Киевской школы экономики, которое Ново Нордиск провела с несколькими другими компаниями, занимающимися лечением диабета, в 2020 году, общие экономические потери, которые идут на лечение диабета в Украине составили 36-104 млрд грн в 2019 году. Что составляет 1,0% -2,5% от ВВП Украины.

Этих огромных потерь для бюджета Украины, а также осложнений заболевания, инвалидизации людей и преждевременных смертей можно было бы избежать, если вовремя диагностировать и правильно лечить диабет.

Подчеркивая важность своевременной диагностики, Владислав Мороз отметил, что на протяжении 27 лет работы в Украине Ново Нордиск систематически реализует проекты по поддержке сообщества пациентов и врачей, закупает оборудование в больницы Украины для того, чтобы обеспечить своевременную диагностику диабета и его осложнений. Отдельным направлением работы компании является распространение знаний о европейском подходе к борьбе с этим заболеванием.

На брифинге Ново Нордиск представила свою главную международную программу по борьбе с диабетом — "Cities Changing Diabetes". Это государственно-частная партнерская программа, направленная на устранение социальных и культурных факторов, способствующих росту диабета в городах, к которой уже присоединились более 30 городов мира и реализация которой планируется также и в Киеве.

Компания также представила цифровые решения для предоставления пациентам персонализированной помощи: умные инсулиновые ручки, сочетающие данные об уровне глюкозы в крови с данными о дозе инсулина, и чат-боты, оснащенные искусственным интеллектом, чтобы помочь пациентам в ежедневном лечении заболевания.

В подтверждение слов Владислава Мороза о том, что сегодня уже есть основания говорить о возможности излечения диабета в будущем, представители отдела разработок и инноваций Ново Нордиск на брифинге рассказали о самых современных исследованиях, которые уже скоро могут быть доступны пациентам в мире:

инсулин icodec, который можно вводить раз в неделю вместо ежедневных инъекций;

чувствительный к глюкозе инсулин, который будет действовать только при повышении уровня глюкозы;

стволовые клетки, которые будут имитировать бета-клетки поджелудочной железы (клетки, вырабатывающие инсулин, которые отсутствуют у людей с диабетом 1-го типа). В случае успеха этих исследований люди с диабетом могут стать полностью независимыми от инъекций инсулина.

"Биологическая наука сейчас находится на переломном этапе, который можно сравнить с моментом, когда был изобретен первый смартфон или компьютер. Мы не ставим вопрос, сможем ли мы излечить диабет 1-го типа. Вопрос в том, когда мы сможем это сделать", — отметила старший директор и председательница инноваций в группе исследования стволовых клеток в Ново Нордиск Салка Елбол Расмуссен.

Для преодоления диабета 2-го типа необходимо устранить первопричины этого заболевания, главной из которых является ожирение, которое растет тревожными темпами во всем мире, в том числе в Украине.

Среди последних научных прорывов в лечении ожирения были представлены исключительные результаты — снижение веса у людей с ожирением примерно на 17% за 20 недель с помощью комбинации молекул кагрилинтида и семаглутида. Это дает надежду на излечение этого заболевания, что уменьшит риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Важно, что семаглутид также может использоваться в качестве основы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, деменции и других опасных заболеваний.

Что же касается Украины, то, как отметил Владислав Мороз, уже осенью этого года в нашей стране появится инновационный препарат для лечения ожирения.

Действующее вещество препарата называется лираглутид – это аналог человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который имеет как сахароснижающий эффект, так и действие, направленное на снижение веса. Ново Нордиск гордится выпуском нового препарата и надеется, что благодаря ему люди с ожирением смогут избежать тяжелых последствий заболевания и улучшить качество своей жизни.

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