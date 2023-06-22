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Фармацевтическая компания "Здоровье" постоянно помогает украинским детям

Глеб Иванов
Здоровье
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Фармацевтическая компания 'Здоровье' постоянно помогает украинским детям

Большая часть корпоративно-социальной ответственности фармкомпании "Здоровье" - опека над детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Многие годы компания помогала детскому дому Харьковщины. Сейчас финансирует занятия по арттерапии и помогает необходимыми для лечения препаратами.

Помощь в виде необходимого препарата получил маленький пациент, с тяжелым заболеванием печени лечится в Национальной детской специализированной больнице ОХМАТДИТ. Ребёнок находится в очереди на пересадку печени, а пока проходит медикаментозное лечение осложнений. На постоянной основе по назначению врачей принимает препарат "Глутаргин". Производящая его компания "Здоровье" передала необходимое количество лекарственного средства бесплатно.

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В фармкомпании убеждены, что сегодня так же важно помогать детям, как и нашим защитникам. Поэтому параллельно с постоянной поддержкой военных основываются новые инициативы, направленные именно на подрастающее поколение. Одним из таких направлений работы является сотрудничество с Art&Health Hub by Zelo в Харькове.

Первым общим проектом стало проведение яркого действа в одном из харьковских ТЦ к Международному дню защиты детей. Большой праздник посетили более 800 маленьких харьковчан вместе с родителями. Из-за игр и мастер-классов опытные фасилитаторы помогали им справиться с эмоциональным напряжением, дарили детям новые знания и счастливые эмоции. Все посетители имели возможность принять участие в играх с танцами и движениями, научиться рисовать, лепить из воздушного пластилина или изготавливать украшения из бисера, сделать кувшин из глины на настоящем гончарном круге.

Фармацевтическая компания ''Здоровье'' постоянно помогает украинским детям
Фармацевтическая компания ''Здоровье'' постоянно помогает украинским детям

Фармацевтическая компания "Здоровье" как социально-ответственное предприятие помогает заботиться о физическом и ментальном здоровье маленьких украинцев, а также ежедневно поддерживает нашу армию и держит экономический фронт.

"Наша задача – сохранить потенциал нашего государства. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети были счастливы и здоровы. Поэтому и дальше будем развивать это направление нашей работы. А еще дети должны жить в свободном и независимом государстве. Поэтому каждый день спасибо нашим мужественным воинам". , держим с ними связь и обеспечиваем необходимым оборудованием. Только совместными усилиями мы выберем победу и достигнем мира на нашей земле", - отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".

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