Феминозид: лечит или просто хорошо продается?
На полках аптек и в рекламе часто появляются добавки с обещаниями "поднять иммунитет", "защитить от вирусов" или "защитить от бактерий". Одним из таких продуктов является Феминозид - комплекс из "натуральных" растений. В его составе: эхинацея пурпурная, щучка дернистая и вейник наземный.
Давайте разберемся: есть ли вообще научные доказательства того, что это работает?
Что обещает производитель?
- Поддержка иммунитета
- Защита от простуды
- Противомикробное и противовоспалительное действие
Всего 1 капсула в день – и все будет хорошо!
Где научные доказательства, что это работает?
Что такое "доказательная медицина"?
Это подход, основанный не на красивых этикетках или телевизионной рекламе, а на:
- Клинических исследованиях
- Публикациях в научных базах (например, PubMed, Cochrane, clinicaltrials.gov )
Теперь по очереди:
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)
- Это единственное растение в составе, которое действительно исследовали на людях.
- Были отдельные небольшие исследования, где эхинацея несколько уменьшала продолжительность простуды.
- Но большой метаанализ Cochrane (2014) показал: эффект минимален или отсутствует.
Щучка дернистая (Deschampsia caespitosa)
- Нет, это не волшебное растение из Гарри Поттера – это обычная трава.
- В базе PubMed — никакого клинического исследования на людях.
Вейник наземный (Verbena officinalis)
- Встречается в некоторых народных рецептах.
- В науке только опыты на клетках или мышах.
Почему "повысить иммунитет" - это миф?
Иммунитет – не лампочка, которую можно "включить" сильнее. Это сложная система, которую не так легко "стимулировать", особенно "таблеткой БАД-ом".
Реально поддержать иммунную систему помогает:
- Полноценный сон
- Сбалансированное питание
- Витамин D (если есть дефицит)
- Физическая активность
- Отказ от курения и злоупотребления алкоголем
Так почему Феминозид все равно продается?
- Это не лекарственное средство, а биологически активная добавка (БАД).
- БАДы не обязаны проходить те же проверки, что и лекарства.
- Достаточно заявить, что "может способствовать" или "содержит натуральные компоненты".
Что говорит современная наука об "иммунных" БАДах в целом?
В 2020 году вышел обзор, где разобрали популярные добавки. Большинство из них не имеют достаточно доказательств, чтобы рекомендовать их для профилактики или лечения простуды или COVID-19.
Итог (по-человечески)
- Феминозид звучит красиво, но не имеет доказательной базы.
- Ни один из его компонентов не имеет доказанной клинической эффективности для иммунитета.
- Это не вредно, но и не полезно (кроме эффекта плацебо).
- Если часто болеете - лучше обратитесь к врачу, сделайте анализы и работайте над реальными причинами.
Хотите действительно позаботиться о здоровье?
- Начните с простого: сон, еда, прогулки, меньше стресса и немного критического мышления в придачу. Иммунитет скажет вам "спасибо"!