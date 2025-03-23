​Феминозид: лечит или просто хорошо продается?

На полках аптек и в рекламе часто появляются добавки с обещаниями "поднять иммунитет", "защитить от вирусов" или "защитить от бактерий". Одним из таких продуктов является Феминозид - комплекс из "натуральных" растений. В его составе: эхинацея пурпурная, щучка дернистая и вейник наземный.

Давайте разберемся: есть ли вообще научные доказательства того, что это работает?

Что обещает производитель?

Поддержка иммунитета

Защита от простуды

Противомикробное и противовоспалительное действие

Всего 1 капсула в день – и все будет хорошо!

Где научные доказательства, что это работает?

Что такое "доказательная медицина"?

Это подход, основанный не на красивых этикетках или телевизионной рекламе, а на:

Клинических исследованиях

Публикациях в научных базах (например, PubMed, Cochrane, clinicaltrials.gov )

Теперь по очереди:

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)

Это единственное растение в составе, которое действительно исследовали на людях.

Были отдельные небольшие исследования, где эхинацея несколько уменьшала продолжительность простуды.

Но большой метаанализ Cochrane (2014) показал: эффект минимален или отсутствует.

Щучка дернистая (Deschampsia caespitosa)

Нет, это не волшебное растение из Гарри Поттера – это обычная трава.

В базе PubMed — никакого клинического исследования на людях.

Вейник наземный (Verbena officinalis)

Встречается в некоторых народных рецептах.

В науке только опыты на клетках или мышах.

Почему "повысить иммунитет" - это миф?

Иммунитет – не лампочка, которую можно "включить" сильнее. Это сложная система, которую не так легко "стимулировать", особенно "таблеткой БАД-ом".

Реально поддержать иммунную систему помогает:

Полноценный сон

Сбалансированное питание

Витамин D (если есть дефицит)

Физическая активность

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем

Так почему Феминозид все равно продается?

Это не лекарственное средство, а биологически активная добавка (БАД).

БАДы не обязаны проходить те же проверки, что и лекарства.

Достаточно заявить, что "может способствовать" или "содержит натуральные компоненты".

Что говорит современная наука об "иммунных" БАДах в целом?

В 2020 году вышел обзор, где разобрали популярные добавки. Большинство из них не имеют достаточно доказательств, чтобы рекомендовать их для профилактики или лечения простуды или COVID-19.

Итог (по-человечески)

Феминозид звучит красиво, но не имеет доказательной базы. Ни один из его компонентов не имеет доказанной клинической эффективности для иммунитета. Это не вредно, но и не полезно (кроме эффекта плацебо). Если часто болеете - лучше обратитесь к врачу, сделайте анализы и работайте над реальными причинами.

Хотите действительно позаботиться о здоровье?