Какие средства действительно работают при простуде и ОРВИ?

С наступлением осенних холодов кажется, что кашель и чихание раздаются отовсюду. Врачи советуют действовать на опережение — делать прививки против гриппа и COVID-19, а также иметь под рукой средства, которые помогут облегчить симптомы и ускорить выздоровление. Это вполне естественно: в холодный сезон большинство людей болеет респираторными инфекциями. Но как защититься от сезонных вирусов и не утонуть в море "волшебных средств" из аптек?

На самом деле, почти все лекарства от простуды и ОРВИ ориентированы на облегчение симптомов, а не на устранение самой причины — вирус. Ведь когда организм атакует респираторная инфекция, запускается иммунная система, и она вызывает знакомые проявления: насморк, кашель, лихорадку, боль в горле, головная боль, слабость. Постельный режим, обильное питье и время — незаменимые составляющие лечения. Но есть и фармакологические помощники. Разберемся, какие средства действительно работают, а какие деньги на ветер.

Комплексные препараты против простуды и ОРВИ

Такие средства часто рекламируются как быстрое решение. Порошки в пакетиках для приготовления горячего напитка, капсулы или таблетки обычно содержат одинаковый набор активных веществ: парацетамол или другой жаропонижающий компонент, противоотечное вещество и иногда кофеин или витамин С. Их преимущества: удобно принимать; быстро снижают температуру и уменьшают боль; горячий напиток дополнительно согревает и помогает поддерживать водный баланс. Однако они не влияют на вирус — причину болезни. Следует учитывать, что препараты содержат несколько веществ, поэтому есть риск передозировки при параллельном приеме других лекарств. Могут вызвать побочные эффекты (повышенное давление, нагрузку на печень). Не рекомендованы детям.

Лекарства от кашля

Лечение кашля зависит от его типа — сухого или влажного. Это обуславливает и выбор препаратов: противокашлевые для сухого и муколитики (отхаркивающие) для влажного. Если для взрослых они могут быть эффективны, то для детей до 4 лет безрецептурные сиропы от кашля не рекомендованы: неправильное применение способно ухудшить состояние, вызвать затрудненное дыхание. Поэтому подбор лекарства против кашля должен делать врач.

Леденцы для горла

Несмотря на скепсис, большинство пастилок и леденцов действительно могут принести пользу. Сосание стимулирует выработку слюны, увлажняет слизистую и уменьшает ее раздражение. Ментол, эвкалипт или другие дополнительные компоненты могут облегчать боль при глотании и уменьшать отек.

Назальные спреи

Солевые спреи увлажняют слизистую, очищают и облегчают дыхание. Но есть еще противовирусные назальные спреи, действующие непосредственно на возбудители. Несколько распылений создают на слизистой защитный барьер, мешающий вирусам проникать в организм. Среди таких средств — спрей Флавовир. Благодаря составу с флавоноидами это средство увлажняет и защищает слизистую; оказывает противовирусное действие; работает как профилактика — уменьшает риск инфицирования в местах скопления людей: общественном транспорте, офисе, школе. Таким образом, противовирусные назальные спреи не просто облегчают симптомы, но и устанавливают барьер на пути вирусов, а, следовательно, способствуют более быстрому выздоровлению.

Ментоловые мази

Они скорее создают чувство облегчения, чем реально влияют на процесс болезни. Пары эвкалипта или ментола временно открывают дыхательные пути, уменьшая заложенность носа. Это может быть приятным дополнением, но не главным способом исцеления.

Противовирусные препараты

Противовирусные препараты прямого действия. Их молекулы способны блокировать репликацию вирусов в клетках, уменьшая продолжительность и тяжесть заболевания. Максимальный эффект достигается при применении в первые часы заболевания. Но большинство противовирусных препаратов ориентированы на взрослых пациентов. Для детей врач может посоветовать сироп Флавовир. Это средство с прямым противовирусным действием, разработанное специально для детей с рождения. Активно применяется как для лечения, так и для профилактики ОРВИ, гриппа и даже COVID-19. Сироп оказывает прямое противовирусное действие на широкий спектр возбудителей; укрепляет иммунитет без искусственной гиперстимуляции; предотвращает развитие осложнений; не вызывает рефрактерности иммунной системы. Благодаря такому комплексному механизму действия Флавовир обеспечивает детям защиту в сезон вирусных болезней.

Лекарства для понижения температуры

Жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен) не лечат инфекцию, но существенно улучшают самочувствие. Они снижают температуру, уменьшают боль и воспаление. Их целесообразно принимать, когда температура превышает 38–38,5 °C и вызывает значительный дискомфорт. В то же время, не стоит сбивать легкое повышение температуры, ведь это естественный защитный механизм организма, который помогает бороться с вирусом.

Простуда и ОРВИ — это всегда испытание для организма. Кто-то ищет "чудо-пилюлю", но настоящая защита состоит из базовых вещей: отдыха, обильного питья, проветривания, соблюдения гигиены. Лекарства могут значительно облегчить течение болезни, но важно понимать, какие из них действительно работают.

Современная медицина располагает средствами, которые помогают действовать на разных этапах: жаропонижающие — для комфорта, противовирусные — для борьбы с инфекцией, назальные спреи — для защиты и профилактики. И если раньше мы могли только ждать, пока организм сам справится, то сегодня у нас есть инструменты, чтобы сделать этот процесс более быстрым и более легким. Главное — правильно ими пользоваться.