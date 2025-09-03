Почему сухость в носу повышает риск инфекции и как это предотвратить

Мы привыкли заботиться о питании, витаминах, одежде по погоде, но часто забываем про еще один важный элемент здоровья — наш нос. Именно он контактирует с сотнями тысяч частиц пыли, аллергенов и вирусов. И от того, в каком состоянии слизистая, зависит, сможем ли мы остаться здоровыми.

Большинство респираторных вирусов проникают в организм именно через носовую полость. Поэтому состояние слизистой – ключевой фактор иммунной защиты. Когда слизистая пересушена, она теряет способность останавливать вирусы и бактерии и риск инфицирования возрастает.

Слизистая носа — это внутренний тонкий слой слизи в полости носа, который выполняет роль природного фильтра. В норме слизистая увлажнена, способна очищать и согревать вдыхаемый человеком воздух, задерживает пыль, мелкие частицы грязи, бактерии, вирусы, прежде чем они успеют попасть в легкие. Если слизистая пересушена, этот барьер рушится и риск подхватить инфекцию возрастает в несколько раз. Недаром врачи постоянно отмечают: иммунитет начинается со слизистой носа.

Почему пересыхает слизистая носа?

Сухой воздух в помещении. Это очень распространенная причина. Низкая влажность воздуха в помещении или сухой климат часто становится причиной пересыхания слизистой носа. Зимой этому способствуют закрытые окна, отопление, а летом – кондиционеры.

Обезвоживание. Когда человек недостаточно пьет жидкости, его организм просто не имеет ресурса поддерживать увлажнение у слизистых.

Инфекции и аллергии – провоцируют воспаление, сухость и истощают естественную защиту.

Наружные раздражители. Бытовая химия, курение, дым, разные вещества в воздухе могут вызвать сухость и раздражение слизистой носа.

Чем опасна сухость носа?

Нос перестает работать как барьер, и вирусам легче проникнуть внутрь. Достаточно одного вдоха, чтобы вместе с воздухом в легкие попали респираторные вирусы, вызывающие ОРВИ, грипп или коронавирус. Добавляем к этому заложенность, раздражение, дискомфорт и получаем безупречные условия для заболевания.

Как держать слизистую в норме

Самый простой способ – поддерживать оптимальную влажность в комнате, идеально на уровне 50–60%. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, дополнительно поможет влажная уборка и короткое сквозное проветривание с открытыми настежь окнами. Пить достаточно жидкости. Кроме воды – это чай, компот, супы тоже работают на увлажнение организма изнутри. Увлажнение и защита слизистой с помощью назальных спреев. В сезон простуд более эффективно использовать средства, которые одновременно увлажняют и создают барьер против вирусов. Лучше выбирать спреи с природными компонентами, например, Флавовир спрей назальный, который:

Поддерживает защиту слизистых носа, что мешает вирусам попасть внутрь;

поддерживает увлажнение физиологического барьера слизистой носовой полости при пересыхании;

помогает легко очищать нос от пыли, аллергенов и микрочастиц;

угнетает активность вирусных частиц через действие флавоноидов (растительных соединений, которые могут оказывать прямое действие на вирусы).

Несколько впрысков в течение дня и слизистая имеет дополнительную защиту в период повышенной заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом. Также такой спрей станет мощным дополнением основного лечения при вирусных и бактериальных респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Таким образом, заботясь о носе, можно помочь иммунитету работать эффективнее. Ведь здоровье начинается на первый взгляд с таких мелочей, как микроклимат в носу. Увлажнение, защита и очистка – это три ключевых условия, которые помогают поддерживать барьер в норме. С такими задачами справляются современные средства по уходу, в частности, спреи на натуральной основе.