Группа фармкомпаний ''Здоровье'' подтвердила соответствие требованиям GMP

Несмотря на войну в стране, харьковские фармацевтические компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" в очной форме прошли инспектирование и были рекомендованы к получению сертификата GMP. Оба предприятия продолжают производить лекарственные средства и в очередной раз доказали, что деятельность компаний группы "Здоровье" отвечала и отвечает требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Сертификат соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP – это международный стандарт. Он является основным документом, выданным Гослекслужбой по результатам инспектирования, удостоверяющим соответствие условий производства лекарственных средств действующим в Украине требованиям GMP. Наличие у предприятия такого сертификата гарантирует обеспечение качества на всех этапах производства: с момента утверждения производителя исходного сырья и упаковочных материалов, их поступления на предприятие до отгрузки готовой продукции на склад. Каждая серия выпускаемых лекарственных средств контролируется в соответствии с требованиями регистрационного досье.

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10-17 февраля 2023 года инспектировали производственные мощности компании "Здоровье" и 13-17 марта - компании "Здоровье Народа". Проверка включала все производственные участки предприятий, складские зоны, зоны контроля качества, вспомогательные зоны и оборудование.

Производство стерильных лекарственных средств осуществляется на 3 сертифицированных участках:

Цех стерильных лекарственных средств №1

Участок по производству инъекционных лекарственных средств в ампулах (ампульный цех)

Участок по производству инъекционных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

Производство нестерильных лекарственных средств осуществляется на 10 сертифицированных участках:

Цех нестерильных лекарственных средств (Участок твердых лекарственных форм и участок жидких пероральных лекарственных средств, сиропов)

Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

Участок по производству капсулированных лекарственных форм и порошков (цех готовых лекарственных форм)

Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству твердых лекарственных форм антибиотиков и гормонов (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству твердых лекарственных форм малых промышленных и опытных серий (цех готовых лекарственных средств)

Участок по производству мягких, жидких лекарственных форм, спреев и аэрозолей (фитохимический цех)

Участок производства Аргинина глутамата порошка кристаллического (субстанции) (фитохимический цех)

Участок по производству мягких желатиновых капсул (цех мягких лекарственных форм)

Участок по производству мазей, гелей, кремов (цех мягких лекарственных форм)

Сотрудники Госликслужбы во время инспекционной поездки в Харьков провели инспектирование производственных участков в сверхсложных условиях, поочередно осуществляя проверку документации (во время воздушных тревог и ракетных обстрелов, находясь в бомбоубежище предприятия) и проверку материально-технической базы и ведения технологического процесса изготовления лекарственных средств.

Результаты инспектирования подтвердили эффективное функционирование фармацевтической системы качества как в мирное время, так и во время военного положения. Хотя обстоятельства воздушной тревоги и обстрелов существенно усложняли обзор мощностей, специалисты Управления лицензирования производства лекарственных средств убедились в соответствии с условиями производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и контролем соблюдения этих требований. Ежедневно мощности двух харьковских заводов обеспечивают граждан качественным лекарством!

За время войны компании группы "Здоровье" стали надежным тылом и поддержкой для подразделений ВСУ – неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием. Сотрудники самостоятельно изготовляли окопные свечи и буржуйки для защитников. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. "Здоровье" кормит бойцов и по сей день.

С начала полномасштабного противостояния на нужды армии компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" передавали лекарства, закупали генераторы, квадрокоптеры, передавали и ремонтировали автомобили ВСУ, укомплектовали необходимым оснащением сотрудников компаний, поступивших в ряды ВСУ.

На нужды ВСУ было передано около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения. Кроме того, еще автобус и экскаватор. Компания предоставила финансовую помощь ВСУ по ремонту транспорта (машины для ПВО). Дополнительно, по инициативе руководства компании закупили комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструментов, аптечки). Приобрели и передали разведчикам дроны. Компания в первые месяцы войны передала топливные генераторы частям ВСУ, а блок посты на улицах города снабдила электрообогревателями.

Оказана гуманитарная помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, воинской части А0409, управлению станции скорой помощи на сумму свыше 25 млн грн. Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена. За время введения военного положения предприятия неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия.

"В сверхсложные времена для страны, когда идет война, когда Харьков обстреливают и гибнут люди — коллектив компании работает, каждый на своем месте. Наши специалисты делают все возможное, чтобы у украинцев было жизненно необходимое лекарство. С первого дня широкомасштабной войны компания "Здоровье "поддерживала и продолжает поддерживать всех, кто приближает Победу. Мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, которым она крайне необходима", - подчеркнул председатель наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровский.