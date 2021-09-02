Исследователи нашли связь между экземой и риском инсульта: что нужно знать

Ученые провели исследование, основанное на медицинских записях почти двух миллионов человек. Оно показало, что экзема может увеличить риск инсульта.

Так, примерно каждый десятый человек страдает экземой – хроническим воспалительным заболеванием, при котором кожа становится сухой и зудящей. Об этом сообщает Express со ссылкой на British Medical Journal.

У людей с тяжелыми формами заболевания может появиться чешуйчатая сыпь или кожа, которая трескается и сочится. Считается, что в Великобритании до 15 миллионов человек страдают экземой. Состояние может усугубиться понижением температуры, которое высасывает влагу из кожи.

Исследование показало, что тяжелая экзема у взрослых связана с повышенным риском сердечного приступа, фибрилляции предсердий и инсульта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирусная инфекция снижает когнитивные способности человека сильнее, чем после инсульта. Не имеет значения, тяжело перенес человек болезнь или легко.

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