Как избавиться от тревожности и стресса: советы от фармкомпании ''Здоровье''

Наиболее привычная для человека форма стресса – психоэмоциональное напряжение. Она проявляется в виде раздражительности, агрессивности, снижения умственной и физической работоспособности, ухудшения памяти и концентрации внимания, головных болей, тревожно-депрессивных расстройств, нарушений сна, сниженной иммунорезистентности.

Повышенная возбудимость и тревожность на фоне упадка сил нередко связаны с нехваткой магния. Данный макроэлемент служит естественным антистрессовым фактором, тормозит развитие процессов возбуждения в центральной нервной системе и снижает чувствительность организма к внешним воздействиям.

Суточная потребность в магнии составляет 350–400 мг для мужчин и 300 мг для женщин. Эта потребность значительно возрастает при физических нагрузках, стрессе, несбалансированных ограничительных диетах и синдроме хронической усталости. Дополнительный прием магния положительно влияет на функционирование нервной системы и способствует улучшению сна. Обеспечивает антиаритмический, антиишемический эффект, способствует снижению АД и внутричерепного давления, оказывает спазмолитическое и противосудорожное действие.

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Чтобы восполнить его недостаток, рекомендуется принимать магниесодержащие препараты. Желательно, чтобы магний сочетался с витамином В6, который повышает его всасывание в кишечнике и улучшает транспортировку. В свою очередь, магний способствует активации витамина В6 в печени.

Рациональным выбором при хроническом физическом и умственном переутомлении, стрессе, головной боли, расстройствах сна, а также интенсивных физических нагрузках на фоне дефицита магния является комплексный препарат Магнемакс-Здоровье производства фармацевтической компании "Здоровье". Каждая таблетка содержит цитрат магния в пересчете на магний 100 мг и гидрохлорид пиридоксина (витамин В6) 10 мг. Такое количество веществ позволяет решить проблему магнийдефицитных состояний. Благодаря тому, что магний в препарате содержится в виде цитрата соли магния, обеспечивается его высокая биодоступность.

Важно, что Магнемакс-Здоровье могут принимать как взрослые, так и дети с 6 лет. Удобная схема - по 2-4 таблетки (или по 1-3 флакона орального раствора) в сутки у детей и 3-4 таблетки (или по 3-4 флакона орального раствора) у взрослых - обеспечивает комфортное применение комплекса.

Что касается антистрессовых лекарственных препаратов, то подобные средства прежде всего должны быть безопасными, не иметь выраженных побочных эффектов и, в идеальном варианте, активировать физиологические реакции. К таким средствам относится Глицин-Здоровье. Это сублингвальные таблетки по 100 мг - лекарственный препарат на основе незаменимой аминокислоты - глицина, регулирующий обмен веществ, уменьшает психоэмоциональное напряжение и повышает умственную работоспособность. Он способен улучшать память, настроение и ассоциативные процессы. Нормализует сон и облегчает засыпание. Глицин в виде вспомогательного продукта назначают также понижение алкогольной и наркотической абстиненции.

Глицин-Здоровье у детей способствует улучшению когнитивных функций, повышению концентрации внимания, способен снижать уровень повышенной возбудимости. Детям препарат показан к применению от 3 лет.

Установлено, что при увеличении дозы седативный эффект глицина не нарастает и его прием не сопровождается возникновением патологической страсти, что отличает его от других лекарств, имеющих аналогичное действие.

Важно стараться не нервничать и защищать свою нервную систему от перегрузок и стрессов. Берегите себя и будьте здоровы!