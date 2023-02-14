Как снять алкогольную интоксикацию в домашних условиях: советы от фармкомпании ''Здоровье''

Алкогольное отравление – это интоксикация всех органов и систем организма, вызванная употреблением большого количества спиртного.

Концентрация алкоголя в крови продолжает расти еще в течение 30-40 минут после прекращения употребления, что приводит к ухудшению симптомов. При очень сильном отравлении алкоголем необходимо немедленно вызвать скорую помощь и может потребоваться госпитализация. Иногда снимать интоксикацию необходимо даже при малом количестве употребленного, если, например, спиртное было плохого качества.

Клиническая картина острой алкогольной интоксикации характеризуется разнообразием проявлений и разной степенью тяжести в зависимости от дозы этанола. Речь идет прежде всего о центральной нервной системе, поскольку этанол является психотропным ядом, и печень, где осуществляются основные процессы его утилизации. Фармакотерапия острых алкогольных отравлений должна быть направлена на детоксикацию этанола и токсических продуктов его метаболизма (ацетальдегид, уксусная кислота, аммиак) и на поддержку деятельности ЦНС, дыхания, кровообращения.

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Фармацевтическая компания "Здоровье" выпускает препарат ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН (действующее вещество аргинина глутамат – соль аргинина и глутаминовой кислоты) в форме таблеток и порошка для орального раствора. Основная концепция препарата ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН – это очищение организма от алкотоксинов, которые и являются причиной развития похмельного синдрома. В то время как большинство препаратов устраняют только симптомы (головные боли, тошноту), но не влияют на причину, или работают как сорбенты.

Очень важно преимущество препарата ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН в том, что он может использоваться как для профилактики опьянения и похмельного синдрома (если выпить до употребления алкоголя), так и когда человек "перестарался".

Для профилактики опьянения и гепатотоксического действия алкоголя принимать 2 пакета или 2 таблетки за 1–2 ч до употребления алкоголя. Или другой вариант: 1 пакет или 1 таблетка в час до приема алкоголя и 1 пакет или 1 таблетка в течение получаса после употребления алкоголя.

Прием препарата на ночь позволяет очистить организм во время сна от алкотоксинов. Поэтому ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН снижает негативные проявления похмельного синдрома утром: головную боль, тошноту, депрессию, апатию. Это позволяет проснуться свежим и бодрым и активно начать день.

Гипоаммониемические эффекты препарата реализуются путем активации обезвреживания аммиака, а также усилением его выведения из ЦНС и последующей экскреции из организма. Благодаря этим свойствам препарата снижаются общетоксические, нейротоксические эффекты аммиака как одного из продуктов метаболизма этанола.

Очень важно преимущество препарата ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН — он обладает гепатопротекторными свойствами. Гепатопротекторное действие препарата обусловлено его антиоксидантными, антигипоксическими и мембраностабилизирующими свойствами, что оказывает положительное влияние на процессы восстановления клеток печени. А они, как правило, страдают от действия алкоголя в первую очередь.

ГЛУТАРГИН АЛКОКЛИН – чистое утро без похмелья!