Синдром WHIM является редким первичным иммунодефицитом (ПИД). Название представляет собой аббревиатуру типичных симптомов: Warts, Hypogammaglobulinemia, Infections and Myelokathexis (Бородавки, Гипогаммаглобулинемия, Инфекции и Миелокатексис).

Люди с синдромом WHIM более восприимчивы к потенциально опасным для жизни бактериальным инфекциям. В меньшей степени они также предрасположены к вирусным инфекциям. Больные люди особенно восприимчивы к вирусу папилломы человека (ВПЧ), который может вызывать кожные и остроконечные кондиломы и потенциально может привести к раку. У пациентов с синдромом WHIM также чрезвычайно низкий уровень определенных лейкоцитов, называемых нейтрофилами, которые помогают организму бороться с инфекциями, особенно бактериальными и грибковыми.

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Синдром WHIM – чрезвычайно редкое заболевание, и его точная распространенность или частота среди населения в целом неизвестна, хотя по оценкам она составляет около 0,2 на миллион новорожденных. В медицинской литературе описано около 60 случаев, встречающихся у мальчиков и девочек.

Симптомы синдрома WHIM могут сильно варьировать. У некоторых ПИД проявляется только легкими симптомами, у других возможно развитие потенциально опасных для жизни осложнений. У большинства людей с синдромом WHIM чаще всего сначала ошибочно диагностируется общий вариабельный иммунный дефицит, более распространенная форма иммунодефицита или более распространенный тип нейтропении.

Если в анамнезе пациента есть указания на рецидивирующие бактериальные инфекции, нейтропению и стойкие бородавки, необходимо обратиться к иммунологу для проверки на синдром WHIM. Еще одним тревожным фактором является низкий уровень нейтрофилов и лимфоцитов.

Симптомы обычно впервые появляются в раннем детстве, когда большинство детей с синдромом WHIM болеют повторяющимися бактериальными инфекциями. Они могут быть легкими или тяжелыми, но обычно быстро реагируют на терапию антибиотиками. Заболевания могут затрагивать разные органы и системы. Частые инфекции включают рецидивирующие инфекции среднего уха (средний отит), инфекции кожи и подлежащих тканей (импетиго, целлюлит, фолликулит и абсцесс), бактериальную пневмонию, синусит, болезненные инфекции суставов (септический артрит), инфекции десен и зубной полости (пародонтит). Также есть сообщения об инфекциях костей (остеомиелите), инфекциях мочевыводящих путей и инфекциях оболочек головного мозга (менингите).

Потенциально хронические инфекции могут вызывать дополнительные симптомы. Например, после неоднократных ушных инфекций возможна потеря слуха, повторяющиеся эпизоды пневмонии могут привести к бронхоэктазам, расширению дыхательных путей легких.

Хотя обычно выработка нейтрофилов происходит в костном мозге, у людей с синдромом WHIM эти лейкоциты по мере достижения зрелости не попадают в кровоток, а вместо этого остаются в костном мозге. Это состояние называется миелокатексисом. Это объясняет, почему пациенты с синдромом WHIM часто страдают нейтропенией, характеризующейся низким уровнем циркулирующих нейтрофилов в крови, даже если у них нормальное количество нейтрофилов в костном мозге.

Также у большинства пациентов с синдромом WHIM отмечается низкий уровень лейкоцитов другого типа, известных как B-лимфоциты, которые вырабатывают антитела в ответ на бактериальную или вирусную инфекцию. Таким образом, у пораженных людей отмечается низкий уровень определенных антител – состояние, известное как гипогаммаглобулинемия. Это их делает восприимчивыми к заражению определенными типами бактерий или, в меньшей степени, определенными вирусами.

У пациентов с синдромом WHIM могут развиться бородавки из-за инфекции ВПЧ – вируса, который поражает только людей и имеет более 150 родственных типов. Бородавки обычно появляются в подростковом возрасте, реже – в раннем детстве. Бородавки могут быть широко распространенными и поражать руки, ноги, лицо и туловище. Связанные с ВПЧ бородавки часто рецидивируют после операции или другой традиционной терапии.

Лечение синдрома WHIM обычно включает заместительную терапию

иммуноглобулином, в т. ч. препаратом "Биовен" украинской компании Biopharma. Также для усиления продукции и созревания нейтрофилов и снижения частоты инфицирования необходимо введение препаратов гранулоцитарного колониестимулирующего фактора или гранулоцитарного макрофагального колониестимулирующего фактора (G-CSF или GM-CSF).

Для снижения частоты хронических бактериальных инфекций важна своевременная диагностика и раннее агрессивное лечение инфекций. Также пациентам с синдромом WHIM рекомендуется вакцинации против ВПЧ. Может потребоваться периодическая ревакцинация, поскольку лежащие в основе иммунные дефекты, связанные с ПИД, могут снизить эффективность такой защиты.