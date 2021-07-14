Буметанид может быть эффективен при симптомах аутизма

Завершенное недавно исследование показало, что с помощью недорогих мочегонных препаратов возможно улучшение симптомов аутизма у детей. Тестирование проводилось с использованием буметанида – лекарства, широко применяемого для терапии гипертонии и отеков.

Ранние исследования показали, что препарат изменяет важные химические вещества мозга в моделях аутизма на мышах, а также есть исследования, показавшие положительные эффекты буметанида, в том числе с участием аутичных подростков.

Аутизмом называют нарушение психического развития, которое чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. По данным ВОЗ, этим заболеванием страдает 1-2% людей. Болезнь можно диагностировать уже в возрасте 1,5-2 года. Дети с умеренной или тяжелой формой аутизма сталкиваются с трудностями в социальных ситуациях. Они не могут смотреть в глаза своим родителям или принимать участие в совместной игре и беседе. Для них типично повторяющееся поведение, также они могут проявлять повышенный интерес к объектам. Такое поведение негативно отражается на жизни в семье и затрудняет социальные контакты с другими детьми.

Ход исследования

Исследование проводилось международной группой ученых из нескольких учреждений Китая и Кембриджского университета. Работа была направлена на изучение влияния буметанида на поведение маленьких детей с умеренным и тяжелым аутизмом. Также было необходимо понять механизм, с помощью которого препарат воздействует на эту группу больных. Это может помочь в дальнейшем начать разработку лекарств для лечения умеренного и тяжелого аутизма.

В исследовании участвовал 81 ребенок в возрасте 3-6 лет. 42 из них получали буметанид в течение трех месяцев, 39 детей были в контрольной группе. Некоторым детям (38 из группы буметанида и 17 из контрольной группы) сканировали мозг с помощью MRS (магнитно-резонансной спектроскопии) – неинвазивного способа измерения химических веществ в мозге. Для исследования проводилось измерение ГАМК и глутамата, которые важны для обучения и пластичности мозга (способности мозга изменяться и адаптироваться в результате опыта).

Результаты

В группе буметанида симптомы аутизма улучшились как по шкале оценки детского аутизма (CARS), так и по общему впечатлению врача. Врачи, которые оценивали изменение симптомов, не знали, кто из детей получал буметанид. Улучшение симптомов было связано с изменениями в соотношении ГАМК / глутамат – химических веществ в головном мозге и, в частности, со снижением ГАМК. Установлено, что препарат безопасен для маленьких детей с аутизмом и не имеет серьезных нежелательных явлений.

Рассматривая конкретно то, что улучшилось в рейтинговой шкале, было обнаружено уменьшение повторяющегося поведения и снижение интереса к объектам. Такое сокращение необщительного поведения дает больше времени для улучшения социального поведения.

Одна из матерей четырехлетнего мальчика из группы буметанида, живущего в сельской местности, сказала, что ее ребенок стал лучше смотреть в глаза членам семьи и родственникам и смог принимать участие в семейных мероприятиях.

Важность исследования

Буметанид может улучшить качество жизни и благополучие детей с аутизмом. Существующие методы лечения являются преимущественно поведенческими, включая прикладной анализ поведения или ABA. Большинство семей, особенно живущих в сельской местности, имеют ограниченный доступ или вообще не имеют возможности пройти это лечение, поскольку оно доступно только в специализированных центрах. Использование буметанида означало бы расширение возможности проводить симптоматическое лечение у таких детей.

Применение буметанида может улучшить социальное обучение и уменьшить симптомы аутизма, когда мозг этих детей все еще развивается – до позднего подросткового периода и раннего взросления. Проводившие исследование ученые считают, что изучение свойств препарата необходимо продолжить для получения более широких данных.

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