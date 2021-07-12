Что будет, когда после завершения пандемии COVID-19 вернется грипп

Во время ежегодного сезона гриппа многие люди испытывают обычные симптомы: насморк, чихание, ломоту в теле и лихорадку. Грипп также может быть опасным: только в США вирусы гриппа вызывают сотни тысяч госпитализаций и десятки тысяч летальных исходов ежегодно.

Однако во время пандемии произошли радикальные изменения – число инфекций, вызываемых гриппом и другими респираторными вирусами, резко сократилось, а в некоторых частях мира определенные виды этих патогенов перестали встречаться.

По словам иммунолога из Йельского университета Эллен Фоксман, за первые три месяца 2020 года было зарегистрировано около 3000 подтвержденных случаев гриппа, а в 2021 году – ни одного. Основной причиной этого считается ношение масок, социальное дистанцирование и другие ограничения, введенные для предотвращения распространения SARS-CoV-2. Однако ученые ожидают, что после отмены этих мер пропавшие вирусы вернутся.

Ситуация с гриппом в период пандемии COVID-19

Многие ученые ожидали, что строгие меры, принятые во время этой пандемии, приведут к сокращению инфекций, вызываемых другими респираторными вирусами. И действительно, признаки того, что грипп сдерживается, начали появляться на ранних этапах пандемии. В апреле прошлого года Бен Коулинг, эпидемиолог по инфекционным заболеваниям из Гонконгского университета, и его коллеги использовали данные эпиднадзора и госпитализаций и определили, что в Гонконге передача гриппа среди населения в целом снизилась на 44% после принятия мер по ограничению распространения SARS-CoV-2.

Подобные тенденции отмечались и в других странах. В Австралии, например, исследователи сообщили, что по сравнению с аналогичными периодами в годы до COVID, с апреля по август 2020 года количество случаев заражения RSV (респираторно-синцитиальным вирусом) и гриппом у детей снизилось более чем на 98%.

Скотт Хенсли, вирусный иммунолог из Университета Пенсильвании, говорит, что остановка гриппа и RSV и продолжение распространения COVID-19 связано с разными причинами. Одна из них – существование большой популяции людей, восприимчивых к COVID-19, поскольку SARS-CoV-2 – новый вирус. В отношении гриппа у популяций более высокие уровни иммунитета, потому что ранее многие люди были инфицированы. Другая возможная причина заключается в том, что SARS-CoV-2 более заразен.

Что произошло с генетическим разнообразием вирусов гриппа

Во время пандемии не только резко упало количество случаев гриппа в некоторых частях мира, но и число вирусов гриппа также стало значительно менее разнообразным – настолько, что некоторые варианты вируса, возможно, исчезли. Это можно считать серьезным коллапсом генетического разнообразия вирусов гриппа.

Существует четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D, которые в свою очередь имеют подтипы. По словам генетиков, за период пандемии линия B / Yamagata исчезла, а среди сезонных гриппов типа А, которых обычно циркулирует более пяти, осталось, похоже, только два подтипа.

По словам ученых, пропуск сезонного гриппа и RSV беспрецедентен, и в новейшей истории такого не было. Учитывая способность вирусов изменяться и приспосабливаться, они видимо вскоре вернутся. Ключевой вопрос, который сейчас интересует вирусологов – как они будут выглядеть после возвращения.

В чем состоит опасность перерыва в циркуляции гриппа и RSV

Перерыв контакта с гриппом и RSV мог привести к снижению иммунитета к некоторым из этих патогенов. Такие признаки были обнаружены в Гонконге: после длительного закрытия школ, простуды, вызванные риновирусами, вернулись по возвращении в классы, несмотря на требование к ученикам и сотрудникам всегда носить маски и соблюдать строгие меры дистанцирования.

Кроме взрослых и детей, переживших паузу в столкновении с вирусами более года, также за этот период выросли дети, которые никогда не подвергались воздействию гриппа и RSV. Считается, что дети являются переносчиками вирусов среди других членов общества, поэтому у детей появляется большой риск заболеть, а у патогенов – беспрепятственно распространяться и мутировать.

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