COVID-19 Vs ВИЧ: почему важна вакцинация

На сегодняшний день в разных странах вакцинация людей с ВИЧ против COVID-19 находится на совершенно разных уровнях. Эти данные аналогичны тем, которые наблюдаются в целом среди населения. Это достаточно тревожный сигнал, если учесть, что у людей с ВИЧ риск умереть от коронавирусной инфекции значительно выше, чем у всех остальных.

Автор исследования, результаты которого были опубликованы в "Журнале инфекционные болезни", отмечает: "Нам известно, что этот анализ – это первое крупномасштабное исследование, которое должно определить, сколько людей с ВИЧ были вакцинированы".

В исследовании приняли участие практически 7000 человек с ВИЧ-инфекцией. Например, было установлено, что количество вакцинированных от COVID-19 в странах с высоким уровнем дохода составляет 71%, а в странах Африки к югу от Сахары – не более 18% и достигает минимума на Гаити, где ни один человек с ВИЧ не получил вакцину.

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"Такая разница в показателях вакцинации против COVID-19 среди людей с ВИЧ в странах с различным уровнем дохода может стать причиной увеличения заболеваемости COVID-19 среди наиболее уязвимых групп населения, живущих с ВИЧ", – волнуется автор.

Во время недавних исследований было установлено, что у людей с ВИЧ риск умереть от COVID-19 на 29% выше и на 20% выше риск госпитализации. Таким образом потребность в вакцинации этой группы населения достаточно высока.

Чтобы определить уровень вакцинации, авторы изучили данные, полученные во время исследования REPRIEVE, разработанного для изучения первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире среди людей с ВИЧ. Исследование включает данные о вакцинации от COVID-19, что позволяет максимально точно определить количество лиц, получивших вакцину.

В проводимом исследовании приняли участие 6952 человека с ВИЧ в возрасте от 40 до 75 лет, получающих стабильную антиретровирусную терапию (АРТ), не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и с минимальным и средним риском развития атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы.

Участниками исследования стали лица с ВИЧ из 12 стран, среди которых было 66% представителей разных рас (из них 32% – женщины). Количественно это выглядит так: Бразилия – 1042, Ботсвана –273, Канада – 123, Гаити – 136, Индия – 469, Перу – 142, Южная Африка – 527, Испания – 198, Таиланд – 582, Уганда – 175, США – 3162 и Зимбабве – 123.

Самое большое количество вакцинированных людей с ВИЧ-инфекцией проживает на территории США и Канады – 71%, затем следует Латинская Америка и Карибский бассейн – 59%, этот процент фактически соответствует общей численности населения в данных регионах.

Значительно меньшее количество вакцинированных ВИЧ отмечается на территории Южной Азии – 49%, Юго-Восточной и Восточной Азии – 41%, в африканских странах этот показатель не превышает 18%.

Нужно отметить, что самый высокий процент смертности от СПИДа и ВИЧ в ЮАР и Ботсване, где вакцинировано только незначительное количество населения.

Ученые отмечают, что решение о необходимости вакцинации каждый из участников принимал самостоятельно. Во время принятия решения участники не руководствовались ничьими рекомендациями или требованиями.

Авторов удивил тот факт, что в большинстве стран количество вакцинированных мужчин превосходило количество вакцинированных женщин, исключением стали страны Африки, расположенные южнее Сахары. Помимо этого, количество вакцинированных чернокожих лиц также было более низким, чем белокожего населения в странах с высоким уровнем жизни в США и Канаде.

Старший автор исследования, доктор медицины Стивен К. Гринспун, сообщил: "Нас неприятно удивило то, что в странах с высоким уровнем жизни преимущественно вакцинировано белокожее население, а уровень вакцинации темнокожего население также остается низким".

"Если учесть, что уровень заболеваемости COVID-19 среди людей с ВИЧ с цветной кожей остается очень высоким, то можно предположить, что это может стать серьезной проблемой для здравоохранения", – отметил Гринспун, профессор медицины Гарвардской медицинской школы и руководитель отделения метаболизма в больнице общего профиля Массачусетса в Бостоне.

Гринспун поделился, что данные, полученные в процессе исследования REPRIEVE до октября месяца, показали, что количество лиц с ВИЧ, получивших вакцину, постоянно увеличивается на территории Юго-Восточной и Восточной Азии, Южной Азии и в странах Африки к югу от Сахары.

Если учесть, что у больных с ВИЧ имеется высокий риск смерти от COVID-19, то становиться понятно, почему так важно, чтобы люди с наиболее уязвимой и ослабленной иммунной системой, получили прививки.

Доктор медицины, магистр здравоохранения, директор Центра исследований СПИДа UCSF-Гладстона (CFAR) в Сан-Франциско Моника Ганди в комментариях к исследованию написала: "Обнадеживающим является тот факт, что эти показатели достаточно высоки не только среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, но и среди всего остального населения".

Моника Ганди добавила в своем сообщении, что в отличие от других групп с ослабленным иммунитетом, люди с ВИЧ имеют преимущества, поскольку антиретровирусная терапия может восстановить их иммунную систему.

Не менее важно, чтобы люди, входящие в группу риска, например, с сердечно-сосудистыми патологиями и высоким индексом массы тела, также не отказывались от вакцинации, так как у этой группы больных тоже имеется высокий риск смертности от COVID-19.

Моника Ганди подчеркнула, что нужно направить все силы на то, чтобы повысить уровень вакцинации в этой группе населения.