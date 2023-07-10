Продажи и холодный расчет: какие фармкомпании пополняют бюджет РФ

Полномасштабная война россии против Украины, ежедневный ракетный террор - не аргумент.

Остаться в живых, успешно продвигать свой бизнес и не стесняться пополнять бюджет страны-террориста лакомым куском налогов. Только холодный расчет и только бизнес. Именно так вполне рационально, без излишних эмоций можно объяснить политику фармацевтических компаний.

Не теряя рынок сбыта: бизнес на крови

Известно, что более 1200 международных компаний продолжают работать в России, несмотря на полномасштабную войну против Украины. Чтобы удержаться на российском рынке, мировые фармгиганты также идут ва-банк, продолжая свою деятельность на территории рф.

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История не нова, но в ней есть своя кульминационная изюминка: Минздрав закрывает на это глаза и позволяет этим же компаниям работать в Украине, несмотря на новые законы, запрещающие их деятельность.

Международные компании делают все возможное, чтобы не терять рынки сбыта. Открывают новые заводы, укрепляют былые мощности, не отдавая себе отчет в том, что реализация лекарственных средств обогащает государственный бюджет страны- агрессора на сотни миллионов долларов. Какую цену за это платит Украина?

Вишенка на торте или двойные стандарты - наше все

На российском фармацевтическом рынке на сегодняшний день 5 известных крупных корпораций с мировым именем, которые не покинули рынок после начала войны. Казна россии пополнилась только за прошлый год круглой суммой в размере более двухсот миллионов долларов за счет уплаченных налогов.

Предполагаем, что вы неоднократно видели эти названия в рецептах лекарственных средств. Более того, прямо сейчас вы можете найти официальные представительства этих компаний в Украине и в россии.

Начнем с венгерской компании Gedeon Richter. Любопытный факт - корпорация с удовольствием оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам в сумме 24,5 тыс. евро. Но при этом успешно работает в рф, пополняя казну агрессора ежегодно на сумму около 32,6 млн. долларов. Разницу ощутили? Двойные стандарты никто не отменял.

Итальянцы также не отстают от моды и двойных стандартов. BERLIN-CHEMIE - ведущая итальянская фармацевтическая компания, которая входит в состав международной группы MENARINI Group. Имеет представительства в Германии, Восточной Европе и регионе СНГ, включая в первую очередь россию. Своими ценностями считают честность и этичность. Имеют производство в Калужской области, налоги платят вовремя, за 2022 год сумма составила 36,9 млн. долларов. В гуманитарной помощи украинцам замечены не были, по нашим наблюдениям.

Следующая компания в нашей топ-5 известный словенский производитель KRKA. Завод в Московской области и несколько мощностей в российской компании "Вектор-Медика" приносят свои плоды. 42 млн. долларов ушли в бюджет страны-террориста только за 2022 год. На официальном сайте можно найти информацию о доле продаж компании в Европе, львиную долю которой занимает именно Восточная Европа.

Не можем не упомянуть французского фармгиганта Servier с мощностями в Новой Москве под названием ООО "Сервье РУС", которая обогатила российский бюджет за 2022 г. на 46,2 млн. дол. Но это нисколько не мешает компании делать официальные, достаточно смелые заявления относительно войны в Украине. Конечно же, поддержка и финансовая помощь на сумму 40 млн. гривен.

И замыкает нашу 5-ку одна из самых крупных фармацевтических гигантов немецкая компания Stada. Официальное представительство в Москве и 9 заводов в РФ говорят сами за себя. 53,6 млн. дол. - общая сумма налогов за прошлый год. Тут стоит отметить, что на сегодняшний день продуктовый портфель компании в Украине включает около 140 наименований препаратов.

Вместо тысячи слов: о чем молчит Минздрав

Как видим, только эти 5 фармацевтических компаний пополняют бюджет России на сумму более 200 млн. дол. ежегодно.

Почему Минздрав закрывает глаза на двойную игру фармацевтических компаний, несмотря на нововведения в законе "О лекарственных средствах"?

Согласно закону, на период действия военного положения в Украине запрещен оборот продукции в нашей стране тех производителей, которые работают с РФ и Беларусью. В законе есть все механизмы прекращения сотрудничества с такими компаниями. Но Минздрав выбирает молчать и прощать, не запрещая официальным представительствам этих компаний работать в нашей стране.