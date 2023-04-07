Электронный рецепт в действии: первые неудобства инновации

Введение электронного рецепта на лекарства вызвало немало дискуссий среди украинцев. Хотя инициатива Министерства здравоохранения была направлена на замену бумажного рецепта на более удобный электронный, но она подняла волну негодования среди пациентов и врачей. С какими сложностями столкнулись украинцы, используя новый цифровой инструмент? Насколько он удобен для врачей?

Как получить е-рецепт? Версия Минздрава

Напомним, с 1 апреля 2023 г. украинцы могут покупать рецептурные лекарства в аптеке по электронному рецепту. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, это сделает процесс назначения более простым и эффективным.

Электронный рецепт – это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается врачом в электронной системе здравоохранения ЭСЗ.

Он не содержит торговых названий препаратов, а только действующее вещество. Выписать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или же врач-ФОП.

Видео дня

Чтобы получить е-рецепт, нужно:

Обратиться к врачу, который установит диагноз и выпишет нужное лекарство, предварительно зафиксировав данные в Электронной системе здравоохранения.

При хроническом заболевании или длительном лечении пациент может получить электронный рецепт дистанционно. Для этого в системе ЭСЗ врач фиксирует диагноз и назначение. Восстанавливать рецепт нужно через каждые 3 месяца.

На телефон пациента приходит СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарства в аптеке.

Назвав номер рецепта и код в аптеке, пациент выбирает препарат с действующим веществом.

Такая же процедура покупки рецептурных препаратов по программе Доступные лекарства. Врач должен направлять пациента именно в те аптеки, где действует государственная программа.

Электронный рецепт – опыт врачей

С введением е-рецепта врачи едва ли не первыми смогли оценить на практике преимущества и недостатки новой системы.

Электронный рецепт нужен, но то, что у нас есть сегодня, пока увеличивает загрузку врача и не всегда улучшает организацию лечебного процесса, - говорят медики.

Врачи возмущены тем, что именно они должны искать данные в системе ЭСЗ, которые не касаются их деятельности. Например, вопросы финансирования пациента: поиск аптек, где можно купить препараты дешевле или по государственным программам и т.д.

Отсутствие многих лекарств в реестре лекарственных средств, зарегистрированных в Украине - еще одна проблема, с которой сталкиваются врачи. Приходится выписывать дополнительно бумажные рецепты.

Учитывая, что большинство пациентов получает постоянную терапию годами, как правило, раньше врача можно было посещать 1 раз в течение года для восстановления рецепта. Сейчас же обязателен контакт 1 раз в течение 3 месяцев. Это автоматически увеличивает нагрузку врача.

Медики также отмечают, что в системе пока нет возможности видеть планы лечения пациента врачами других специальностей. Это может привести к искажению эффекта лекарств.

Электронный рецепт, предложенный Минздравом, призван упрощать организацию лечебного процесса. Но пока система только внедряется, поэтому имеет свои недостатки.