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Фальсификатам - нет! Минздрав подписал меморандум о внедрении 2D-кодирования лекарств

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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Фальсификатам - нет! Минздрав подписал меморандум о внедрении 2D-кодирования лекарств

Поддельные препараты - камень преткновения в системе здравоохранения во всем мире, поскольку они могут быть не только малоэффективными, но и опасными для жизни. По данным ВОЗ, 10% лекарств в развивающихся странах являются подделками. Теневой фармацевтический рынок Украины - не исключение, но, кажется, он терпит фиаско?

3 июля 2023 года Минздрав и представители фармрынка подписали Меморандум о внедрении национальной системы верификации лекарств. Что привлечет за собой новая система 2-D кодирования препаратов? Можно ли украинцам уже не беспокоится о качестве лекарственных средств на отечественном рынке?

Стандарты ЕС: контроль и защита поставок лекарств

Представители фармацевтического рынка во главе с Минздравом Украины сделали решительный шаг к интеграции стандартов ЕС. Официальное заключение меморандума о сотрудничестве по внедрению 2D-верификации препаратов может стать ключевым инструментом для предотвращения оборота поддельных лекарственных средств в стране.

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Меморандум содержит пошаговый план для реализации статьи 57 Закона Украины "О лекарственных средствах", положения которой также направлены на борьбу с фальсификацией препаратов. Документ предполагает строгий контроль и регулирование фармацевтической отрасли Украины, что включает:

  1. защита всей цепочки поставок лекарств в страну;
  2. соблюдение 2D-системы кодирования и идентификации каждой упаковки препарата, унифицированной с ЕС;
  3. обеспечение совместимости верификации препаратов в Украине с системами других стран.

Меморандум подписали:

  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины;
  • Союз украинских предпринимателей;
  • общественный союз "Ассоциация производителей инновационных лекарств";
  • ассоциация "Производители лекарств Украины";
  • общественный союз "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА";
  • Ассоциация представителей международных фармацевтических изготовителей Украины;
  • общественная организация "Всеукраинская фармацевтическая палата";
  • Европейская Бизнес Ассоциация;
  • Представительство Американской торговой палаты в Украине;
  • общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины";
  • Ассоциация индийских фармацевтических производителей;
  • глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

После подписания меморандума Кабмин Украины должен принять постановление, которое будет регулировать верификацию лекарственных средств с 2D-кодированием. Этот шаг также предполагает реализацию IT-решений и создание Национальной организации верификации препаратов. Минздрав и представители фармрынка уверены: у нашей страны есть все шансы, чтобы стать частью Еврохаба.

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