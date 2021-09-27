Х-сцепленное лимфопролиферативное заболевание: особенности течения

Х-сцепленное лимфопролиферативное заболевание как один из типов первичного иммунодефицита: особенности течения, частота встречаемости, выживаемость

Х-сцепленное лимфопролиферативное заболевание (XLP, Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром, болезнь Дункана, синдром Пуртило, семейная фатальная инфекция Эпштейна – Барра) – первичный иммунодефицит (ПИД), который встречается у мужчин. Это заболевание иммунной системы и кроветворных клеток, у более половины людей с этой патологией симптомы развиваются в ответ на вирус Эпштейна – Барра (ВЭБ).

ВЭБ – очень распространенный вирус, которым в конечном итоге заражается большинство людей. У некоторых он вызывает инфекционный мононуклеоз (известный как мононуклеоз). Обычно после первоначального инфицирования ВЭБ остается в определенных клетках иммунной системы (лимфоцитах), называемых В-клетками. Однако вирус обычно неактивен (латентен), потому что он контролируется другими лимфоцитами – Т-клетками, которые специфически нацелены на инфицированные ВЭБ В-клетки.

Видео дня

Люди с XLP могут реагировать на инфекцию ВЭБ, производя аномально большое количество Т-клеток, В-клеток и других лимфоцитов, называемых макрофагами. Это разрастание иммунных клеток часто вызывает опасную для жизни реакцию – HLH (гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз). В свою очередь, HLH вызывает лихорадку, разрушает кроветворные клетки в костном мозге и повреждает печень. Также возможно поражение селезенки, сердца, почек и других органов и тканей. У некоторых людей с XLP гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз или связанные с ним симптомы могут возникать без инфицирования ВЭБ.

Примерно одна треть людей с XLP страдают дисгаммаглобулинемией, что означает, что у них аномальные уровни некоторых типов иммуноглобулинов. Антитела (специфические иммуноглобулины) – это белки, которые прикрепляются к определенным чужеродным частицам и микробам, маркируя их для последующего разрушения. Люди с дисгаммаглобулинемией склонны к рецидивирующим инфекциям. Еще одно частое проявление XLP – лимфомы (рак клеток иммунной системы), они отмечаются примерно у одной трети людей с этим видом ПИД.

В зависимости от генетической причины и характера признаков и симптомов XLP можно разделить на два типа:

XLP1: классический XLP.

XLP2: у людей с XLP2 не развивается лимфома, ПИД проявляется преимущественно в форме гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза без ВЭБ-инфекции, обычно наблюдается увеличенная селезенка (спленомегалия), а также возможно воспаление толстой кишки (колит). Некоторые исследователи полагают, что XLP2 на самом деле следует рассматривать как схожее, но отдельное заболевание, а не как тип XLP.

По имеющимся оценкам, во всем мире XLP1 встречается примерно у 1 мужчины на миллион. XLP2 встречается реже – примерно у 1 из пяти миллионов мужчин. Без лечения большинство людей с XLP умирают в детстве. Средний возраст выживания для пациентов с XLP1 без трансплантации костного мозга составляет 7,5 лет. Смерть в 81,3% случаев наступает вследствие осложнений HLH.

В Национальной медицинской библиотеке США описан случай редкого пациента с нетрансплантированным XLP1, который дожил до среднего взрослого возраста. Лечение на протяжении жизни состояло в ежемесячном применении внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ). Это препараты плазмы донорской крови, применяемые в качестве заместительной терапии.

В Украине для лечения пациентов с ПИД используется иммуноглобулин Биовен украинской фармкомпании Biopharma. Также в течение жизни, в зависимости от проявлений болезни, пациент получает и другое лечение, включающее кортикостероиды, антибиотики и др.

В результате обзора литературы было выявлено еще шесть пациентов с нетрансплантированным XLP1, которые дожили до 40 лет. В пяти случаях были смягчающие факторы (например, генетическая реверсия или нестабильный, но функциональный белок), что привело к остаточной экспрессии гена и выработке нужного белка. Общий предиктор относительной продолжительности жизни этих пациентов с XLP1 состоит в том, что у них никогда не развивался HLH. Один пациент в этой группе, у которого в возрасте 49 лет развился HLH, скончался от него.

Даже с современными достижениями медицины, смертность и заболеваемость XLP1 остаются высокими. Недавно опубликованные случаи пациентов с XLP1 подтверждают, что они либо не выживают при начальных детских проявлениях ПИД, либо умирают от осложнений в среднем зрелом возрасте.