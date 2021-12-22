'Интерхим': 29 лет благотворительности и производства лекарств

В декабре 2021 года фармацевтическая компания "Интерхим" отметила 29 лет деятельности. В этом году, как и в прошлом, фармпроизводителю удалось достичь значительных показателей не только в основной сфере – изготовлении лекарственных средств, но и в социальных проектах локального и национального уровня.

О значительных событиях этого года предприятие сообщило на официальном сайте "ИнтерХим" / в соцсети Facebook.

В начале года компания провела беспрецедентное для Украины внутреннее исследование эпидситуации в коллективе, результаты которого вызвали активное обсуждение в соцсетях. Это позволило предприятию получить объективную картину заболеваемости COVID-19 и осознанно контролировать ситуацию. Логичным продолжением процесса стала массовая добровольная вакцинация коллектива, организованная "Интерхимом" одним из первых в регионе.

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Прошлогодние благотворительные инициативы компании также нашли свое продолжение: проект по спасению Софийского собора под названием SophiaHelp, который "ИнтерХим" инициировал в 2020 году, опередил прогнозы специалистов по эффективности осушения стен Софии Киевской, разрушавшихся из-за чрезмерно накопившейся влаги.

В этом году фармпроизводитель также порадовал Софийский собор новым полезным подарком – уникальным 3D-проектором, воспроизводящим недавно реконструированное исследователями трехмерное лицо Ярослава Мудрого в молодые годы.

За эти достижения и последовательную поддержку украинских духовных и культурных ценностей Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний наградил генерального директора "Интерхим" Анатолия Редера Орденом Архистратига Михаила.

Неизменного руководителя фармкомпании ожидала еще одна значительная награда: летом по случаю Дня Независимости он был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за выдающийся личный вклад в государственное строительство, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства и многолетний добросовестный труд.

А днем ранее, в День Государственного Флага, в географическом центре Украины представили новый знаковый для страны артобъект "Сердце Украины", одним из генеральных партнеров строительства которого стал "Интерхим".

Также в течение года компания продолжала локальные благотворительные инициативы: поддерживала Фонд "Корпорация монстров", "Фонд содействия развитию медицины", многочисленным подшефным учреждениям и оказывала адресную помощь. В частности, трогательная история маленького Никиты Крыжного, нуждавшегося в лечении спинальной мышечной атрофии, благодаря совместным усилиям решилась счастливо – необходимое медицинское вмешательство успели провести вовремя.

Стабильную поддержку от фармпроизводителя получали баскетболистки БК "Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака" – воспитанницы одесского баскетбола вошли в число кандидаток на участие в Олимпийских играх. А в дополнение к личным достижениям действующих и бывших игроков "Интерхим", одесская команда уверенно показала себя в новом сезоне Суперлиги.

Само предприятие тоже не отставало в количестве побед. В этом году компания стала "Лидером отрасли 2021" по итогам Национального бизнес-рейтинга и вошла в первую тройку предприятий, получивших знак качества "Произведено в Одесской области". Сразу 8 лекарственных средств производства "Интерхим" стали препаратами года в своих категориях по результатам независимого рейтингового исследования "Украинская народная премия 2021".

Зарубежный партнер предприятия – компания VIVA Pharm, на базе которой локализовано производство препаратов "Интерхим" в Казахстане, получила почетное отличие "Лучший работодатель 2021 года" от Randstad Employer Brand Research – международного исследования привлекательности брендов-работодателей.

С этим и другими зарубежными партнерами из разных уголков мира делегации "Интерхим", после годичного перерыва, вызванного пандемией, удалось увидеться вживую в Милане на всемирной фармацевтической выставке CPhI 2021. Компания является постоянным участником этого глобального события с 2015 г., и в этом году в очередной раз достойно представляла Украину миру вместе с коллегами по фармрынку.

А к концу года мировое бизнес-сообщество узнало из интервью Анатолия Редера для американского делового издания Newsweek о нынешних успехах "Интерхим" и новом оригинальном препарате компании, который проходит доклинические испытания в Кембридже, прежде чем перейдет к следующему этапу разработки – клиническим испытаниям.