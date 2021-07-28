Интраназальные вакцины от COVID-19, возможно, появятся уже скоро

Вакцины на сегодняшний день являются единственным эффективным способом предотвращения заражения COVID-19, они значительно снижают риск тяжелого течения болезни при всех известных вариантах коронавируса.

Однако вакцины не эффективны на 100%, поэтому поиск новых препаратов для обеспечения более сильного и устойчивого иммунитета против SARS-CoV-2, включая изменение способа введения, продолжается до сих пор. Один из многообещающих подходов – вакцина в форме назального спрея.

Вакцины в форме назального спрея: что известно

Уже завершено несколько многообещающих исследований, показавших эффективность интраназальных вакцин у животных. Еще шесть вакцин-кандидатов против COVID-19, вводимых в виде назальных спреев, находятся на первой стадии клинических испытаний.

Недавно компания Meissa Vaccines на заседании Американского общества вирусологии объявила, что однократная доза их интраназальной вакцины-кандидата от COVID-19 показала многообещающие результаты у приматов. По словам иммунологов, если эти вакцины появятся на рынке, это может обеспечить лучшую защиту, поскольку они более похожи на естественный способ заражения вирусом – через слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей. Иммунологи говорят, что это влияет на иммунный ответ. После удачных испытаний на животных в ближайший месяц планируется проведение клинического испытания с участием 80 добровольцев в возрасте 18-75 лет.

По мнению Хосе Ордовас-Монтаньеса, иммунолога Гарвардского университета, при внутримышечном введении вакцины индуцируется иммунитет в системном масштабе всего тела, где антитела и Т-клетки будут распределяться по кровеносным сосудам.

Однако в случае с коронавирусом этот подход может показаться неоптимальным, поскольку логично было бы обеспечить максимальную защиту в месте, где вирус попадает в организм. Таким образом введение препарата в нос обеспечит сильный рост иммунитета в верхних дыхательных путях и, возможно, в легких, вызывая местный ответ антител и ответ Т-клеток. Это позволит иммунным клеткам выявлять и уничтожать патоген сразу при его проникновении в организм.

Почему это может быть действительно актуальным

Завершенное недавно исследование изучало, почему одни люди болеют легко, в то время как другие переносят COVID-19 в тяжелой форме. Согласно полученным результатам, опубликованным в Cell, легкое течение болезни характерно для людей, у которых вырабатывалось большое количество антивирусных белков, ответственных за функционирование интерферонов. Возможно именно благодаря сильному иммунному ответу носоглотки коронавирус не распространяется на нижние дыхательные пути и не приводит к развитию пневмонии.

Преимущества интраназального способа введения вакцины от COVID-19, по оценкам экспертов

Интраназальные вакцины могут производить антитела и привлекать другие компоненты иммунной системы в нос и верхние дыхательные пути, формируя первую линию защиты от инфекции.

При попадании вируса местная реакция в носу может быть быстрее, чем системная, что снижает вероятность репликации, распространения и передачи SARS-CoV-2 другим людям.

Вакцины, нацеленные на слизистые оболочки, более практичны. Пероральные вакцины от полиомиелита и холеры одобрены и давно используются. Они воздействуют на слизистые оболочки кишечного тракта почти так же, как интраназальные вакцины – на дыхательные пути.

Интраназальные вакцины помогут людям, у которых боязнь иголок является актуальной проблемой, затрудняющей прохождение вакцинации.

Авторы отмечают, что в случае одобрения одного или нескольких интраназальных составов от COVID-19 идеальной стратегией может быть сочетание внутримышечной вакцинации с интраназальной бустерной дозой. Это поможет снизить число прорывных инфекций среди вакцинированных.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся