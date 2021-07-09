Исследования подтвердили эффективность тоцилизумаба у тяжелых больных с COVID-19

Тоцилизумаб – иммуносупрессор, применяемый преимущественно при лечении ревматоидного и ювенильного идиопатического артрита. Предполагалось, что препарат может быть эффективен при лечении тяжелого COVID-19, и он был включен в украинские протоколы лечения, что вызывало немало дискуссий. Это было связано с отсутствием доказательной базы его эффективности.

В начале июля на основании анализа 27 клинических исследований отношение к Тоцилизумабу было пересмотрено, и ВОЗ включила лекарство в список таких, которые показывают эффективность при тяжелом COVID-19 и значительно снижают смертность от заболевания и потребность в ИВЛ. Об этом на своей странице в Facebook написала Ольга Голубовская, которая более года активно отстаивала свою позицию в отношении необходимости применения препарата у тяжелых больных.

Что происходит при тяжелом COVID-19

Установлено, что SARS-CoV-2 может вызывать чрезмерный, нерегулируемый иммунный ответ, что проявляется в виде цитокинового шторма (гиперцитокинемии). Цитокины, такие как интерлейкин-6 (ИЛ-6), становятся причиной возникновения острого респираторного дистресс-синдрома, часто приводящего к летальному исходу. Поэтому предполагалось, что в этом случае ингибирование ИЛ-6 может быть полезным.

Анализ исследований, подтверждающих эффективность Тоцилизумаба

Новый анализ 27 рандомизированных исследований суммарно охватывал почти 11 тыс. пациентов, 33% из них составляли женщины, средний возраст – 61 год. Анализ показал, что лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 препаратами, блокирующими эффекты ИЛ -6 (антагонистами интерлейкина-6 тоцилизумабом и сарилумабом), уменьшает вероятность летального исхода и необходимость в проведении искусственной вентиляции легких. Результаты были опубликованы в JAMA.

Исследование координировалось ВОЗ в партнерстве с Королевским колледжем Лондона, Бристольским университетом, Университетским колледжем Лондона и Фондом здравоохранения Гая и Сент-Томаса. Оно показало, что антагонисты ИЛ-6 наиболее эффективны при применении одновременно с кортикостероидами. У госпитализированных пациентов ингибирование ИЛ-6 в дополнение к кортикостероидам снижает риск смерти на 17% по сравнению с использованием только кортикостероидов. У пациентов, не получающих ИВЛ, риск ИВЛ или смерти уменьшается на 21% в сравнении с терапией только кортикостероидами.

В целом, связь с улучшенными результатами была более выражена для тоцилизумаба, чем для сарилумаба, хотя сравнения между этими препаратами были косвенными (проводились между испытаниями). Однако испытания сарилумаба, как правило, проводились раньше во время пандемии, чем испытания тоцилизумаба, и до того, как кортикостероиды стали стандартом лечения.

В исследовании также было изучено влияние антагонистов интерлейкина-6 на прогрессирование пациентов до ИВЛ либо летального исхода. Среди получавших кортикостероиды пациентов было выявлено, что вероятность составляла 26% для тех, кто получал антагонисты ИЛ-6, в сравнении с ожидаемыми 33% для тех, кто тоцилизумаб не получал. Это означает, что на каждые 100 таких пациентов еще 7 человек выживут и смогут избежать ИВЛ.

Руководитель отдела клинического управления ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Джанет Диас прокомментировала эти изменения протокола. По ее словам, объединение проведенных по всему миру результатов испытаний является одним из лучших способов найти методы лечения, которые помогут большему количеству людей выжить при COVID- 19.

В США на прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование Актемра (тоцилизумаб) для лечения COVID-19.

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