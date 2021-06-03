Израиль сообщает о редких побочных эффектах Pfizer/BioNTech у молодых мужчин

Недавно появилась информация израильских исследователей о том, что применение вакцины Pfizer/BioNTech у молодых людей сопряжено с повышенным риском возникновения миокардита – воспаления сердечной мышцы. Согласно данным отчета Министерства здравоохранения Израиля, у мужчин в возрасте 16-24 года частота таких случаев может варьировать от 1/3000 до 1/6000. Чаще всего нарушение протекает в легкой форме и разрешается на протяжении нескольких недель.

Впервые врачи в Израиле отметили эту проблему в апреле, когда они сообщили о более чем 60 случаях заболевания, в основном среди молодых людей, получивших вторую дозу вакцины несколькими днями ранее.

Примерно в это же время о 14 аналогичных случаях сообщило Министерство обороны США. В середине мая в CDC (Центрах по контролю и профилактике заболеваний) сообщали, что также рассматривают случаи миокардита. 28 мая представители Европейского агентства по лекарственным средствам заявили, что есть сообщения о 107 случаях миокардита, что примерно составляет 1 из 175 000 введенных доз. Однако в Европе относительно немного людей младше 30 лет было вакцинировано Pfizer/BioNTech.

В Израиле с конца января проводится вакцинация подростков от 16 лет и старше, и в ближайшее время должно быть принято решение в отношении вакцинации детей 12-16 лет. Другие страны, включая США и Канаду, начали вакцинацию детей от 12 лет и старше в середине мая.

По мнению Дугласа Дикема, педиатра и специалиста по биоэтике в Детской больнице Сиэтла, следует оценивать риск и пользу. Описанные случаи миокардита протекали легко, для лечения использовались противовоспалительные препараты. В то время как COVID-19 может вызывать серьезные болезни и долгосрочные осложнения даже у молодых людей.

Министерство здравоохранения Израиля в январе собрало группу под руководством Дрора Мевораха, руководителя отдела внутренних болезней Медицинского центра Университета Хадасса. Меворах с коллегами исследовали эту проблему. Было выявлено 110 случаев миокардита среди 5 млн человек, получивших две дозы вакцины Pfizer/BioNTech за месяц до постановки диагноза. Это может быть связано с вирусными или бактериальными инфекциями, включая COVID-19.

После вакцинации частота миокардита среди молодых мужчин была выше. В отчете указывается, что 90% выявленных в Израиле случаев заболевания были зарегистрированы у мужчин, при этом показатель среди вакцинированных был примерно в 5-25 раз выше фонового показателя. Меворах считает это достаточным основанием для детального изучения связи вакцины и миокардита.

По словам Дикема, значение могут иметь и другие факторы, например, возвращение к активным занятиям спортом. В идеале необходимо сравнение когорты вакцинированных и невакцинированных молодых людей одновременно.

В США также исследуют случаи воспаления сердечной мышцы после введения вакцины Moderna. Пока неизвестно, почему применение именно мРНК-вакцин связано с повышенным риском развития миокардита. Согласно одной из гипотез, у молодых людей вырабатываются очень высокие уровни антител, что в редких случаях может стать причиной чрезмерной иммунной реакции, вызывающей воспаление сердца.

Дикема говорит, что медицинское сообщество сейчас внимательно относится к болям в груди и другим симптомам, которые возникают у молодых людей после вакцинации. Это позволяет быстро идентифицировать все случаи, лечить их и собирать информацию.

Один из важных на сегодняшний день вопросов – может ли отсрочка введения второй дозы вакцины снизить потенциальный риск. Такие данные могут появиться в ближайшее время из стран, где перерыв между введением доз был увеличен до 12-16 недель из соображений увеличения охвата населения хотя бы одной дозой вакцины. Также сейчас исследуется эффективность использования более низких доз Pfizer и Moderna у детей до 12 лет, результаты ожидаются в ближайшие месяцы.

По мнению экспертов, даже при подтверждении связи между вакциной и миокардитом, польза перевешивает риски. Вакцинация обеспечивает хорошую защиту от COVID-19, а значит – и от риска развития серьезных осложнений. Поскольку в Израиле уже нет чрезвычайной ситуации, возможно, наилучшим решением будет информирование о существующих рисках, а принимать окончательное решение должны родители.

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