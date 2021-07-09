Какой сценарий может ожидать Украину при распространении варианта Delta

У многих стран в условиях мирового дефицита вакцин не было другого варианта, кроме применения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Украина, наряду с Индонезией, Чили и Монголией, оказалась в числе этих стран, поскольку выделенных программой COVAX доз AstraZeneca и Pfizer крайне мало.

Теперь, наблюдая как разворачивается трагедия в этих странах на фоне вызывающих озабоченность вариантов, хотелось бы понять, ожидает ли аналогичный сценарий и Украину.

Индонезия

Вчера поступило сообщение о смерти ведущего научного сотрудника по испытаниям китайской вакцины Sinovac – CoronaVac, Новилии Сьяфри Бахтияр. Это произошло в Индонезии – одной из стран, где смертность от коронавируса достигла рекордного уровня и где вакцина CoronaVac получила наибольшее распространение.

По сообщению Bloomberg, после начала массовой вакцинации китайским препаратом Sinovac CoronaVac от COVID-19 в Индонезии отслеживалось состояние здоровья 128+ тыс. медицинских работников в период с января по март этого года. По состоянию на начало мая сообщалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти и 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы.

Однако позже ситуация сильно изменилась, когда в стране начал распространяться вариант Delta. Как сообщает группа Lapor COVID-19, основываясь на независимых данных можно утверждать, что с июня скончался 131 медицинский работник, включая 50 случаев, произошедших в июле.

Несколько дней назад в Индонезии был зафиксирован рекорд по заболеваемости и летальным исходам – более тысячи смертей и 34+ тыс. кейсов заражения. Это связывают с низкой эффективностью CoronaVac в отношении мутации Delta. Лю Пэйчэн, представитель компании-производителя, сообщил в прошлом месяце, что согласно предварительным данным вакцина против Delta снижает нейтрализующий эффект в три раза.

Как пишет CNN, прорывные случаи после полной вакцинации возможны при использовании любого препарата. По имеющимся данным, 1600 врачей в Индонезии были инфицированы COVID-19 только в мае и июне, хотя неясно, сколько из них были вакцинированы.

Чили, Монголия и Сейшельские острова

Правительство Чили ежедневно сообщает о тысячах новых кейсов COVID-19. Более половины населения там полностью вакцинировано, при этом 8 из 10 получили вакцину производства Sinovac Biotech. Однако по данным Минздрава, 73% из числа госпитализированных в период с 17 по 23 июня не были полностью вакцинированы.

Схожая картина наблюдается на Сейшельских островах, где используется Sinopharm для взрослых до 60 лет и AstraZeneca индийского производства для людей старшего возраста – почти все критические и тяжелые случаи COVID-19 зарегистрированы у тех, кто получил только одну дозу вакцины.

В Монголии полную вакцинацию получило 53% жителей страны, 80% из них – препаратом Sinopharm. По словам руководителя отдела реализации политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Энхсайхана Лхагвасурена, 96% случаев смерти от коронавируса приходится на невакцинированных и получивших одну дозу препарата людей.

Сингапур

После получения разрешения Всемирной организации здравоохранения на применение в чрезвычайных ситуациях Сингапур с середины июня разрешил определенным частным клиникам предлагать вакцину CoronaVac. Было закуплено 200 тыс. доз препарата, по состоянию на 3 июля использовано чуть более 17 тыс. доз.

Официальные лица Сингапура вчера заявили, что люди, получившие прививки Sinovac Biotech, будут исключены из общего числа прививок против COVID-19. Таким образом сейчас в базу входят только те, что вакцинировался препаратом Moderna и Pfizer-BioNTech.

Основанием для этого стало недостаточное количество данных об эффективности вакцины, особенно против заразного варианта Delta. Этот вариант стал наиболее распространенным штаммом COVID-19 в Сингапуре после того, как в мае в аэропорту был выявлен кластер инфекций.

Мнение экспертов

Профессор молекулярной вирусологии Гонконгского университета Джин Донг-янь считает, что для снижения числа тяжелых случаев и смертей не следует игнорировать ни одну из имеющихся в доступности вакцин.

По его словам, есть вероятность того, что конец пандемии может быть отложен, поскольку вакцины Sinovac и Sinopharm оказались недостаточно хорошими для этой цели. Вероятно, производители должны оценить ситуацию и отреагировать на нее, увеличив дозу или рассмотрев возможность добавления третьей дозы. По мнению Лхагвасурена, для достижения коллективного иммунитета необходимо полностью вакцинировать более 80% населения.

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