Куда исчезают миллиарды Минздрава: диагноз системе

🩺 Вы — пациент. Или пока нет, но это — вопрос времени.

💰 Минздрав — министерство с бюджетом.

🎩 Политики — иллюзионисты, превращающие цифры в виртуальные "реформы".

А теперь — откройте YouTube и посмотрите, как выглядит медицинская система без наркоза.

Диагноз: системная потеря сознания

В видео эксперты и общественные деятели (а не "лица с бордов") раскладывают по полочкам, как деньги, выделенные на ваше здоровье, идут в направлении, которое GPS не показывает. Это если бы вы заплатили за МРТ — а вам дали градусник.

Видео дня

Речь о миллиардах. О тендерах без кислорода. О "пациент-ориентированности" на бумаге и дворцах чиновников — в реальности.

Пациент, тебе надо это знать. Потому что...

Когда в больнице нет катетера — это не случайность, это тендерная политика. Когда вас кормят "инновациями" на словах — это маркетинг государственного масштаба. Когда деньги идут "на реформы", а реформы — в кусты, то болит не только тело, но и мозг.

Почему это экспертно, а не просто трэш

Потому что участники — не очередные блогеры, а те, кто разбирается в бюджете лучше, чем некоторые — в клинических рекомендациях. Потому что они не просто критикуют, а предлагают, анализируют и требуют. И это все — не политика. Это медицина в режиме выживания.

Что делать пациенту?

Смотреть видео — обязательно. И желательно не во время еды. Делать выводы — критически. Не верить бордам и лозунгам о заботе. Говорить вслух. Потому что молчание — лучший союзник коррупции.

"Реформа медицины" — это когда ты просишь аспирин, а тебе выписывают выступление министра. И помните: симптомы системы видны не на рентгене, а в платежках, очередях и бессилии.