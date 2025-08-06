Куда исчезают миллиарды Минздрава: диагноз системе
🩺 Вы — пациент. Или пока нет, но это — вопрос времени.
💰 Минздрав — министерство с бюджетом.
🎩 Политики — иллюзионисты, превращающие цифры в виртуальные "реформы".
А теперь — откройте YouTube и посмотрите, как выглядит медицинская система без наркоза.
Диагноз: системная потеря сознания
В видео эксперты и общественные деятели (а не "лица с бордов") раскладывают по полочкам, как деньги, выделенные на ваше здоровье, идут в направлении, которое GPS не показывает. Это если бы вы заплатили за МРТ — а вам дали градусник.
Речь о миллиардах. О тендерах без кислорода. О "пациент-ориентированности" на бумаге и дворцах чиновников — в реальности.
Пациент, тебе надо это знать. Потому что...
- Когда в больнице нет катетера — это не случайность, это тендерная политика.
- Когда вас кормят "инновациями" на словах — это маркетинг государственного масштаба.
- Когда деньги идут "на реформы", а реформы — в кусты, то болит не только тело, но и мозг.
Почему это экспертно, а не просто трэш
Потому что участники — не очередные блогеры, а те, кто разбирается в бюджете лучше, чем некоторые — в клинических рекомендациях. Потому что они не просто критикуют, а предлагают, анализируют и требуют. И это все — не политика. Это медицина в режиме выживания.
Что делать пациенту?
- Смотреть видео — обязательно. И желательно не во время еды.
- Делать выводы — критически. Не верить бордам и лозунгам о заботе.
- Говорить вслух. Потому что молчание — лучший союзник коррупции.
"Реформа медицины" — это когда ты просишь аспирин, а тебе выписывают выступление министра. И помните: симптомы системы видны не на рентгене, а в платежках, очередях и бессилии.