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Лейкопения и нейтропения – явления, которые могут возникать у пациента

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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Лейкопения и нейтропения – явления, которые могут возникать у пациента

Лейкопения - состояние, при котором уровень лейкоцитов (белых кровяных клеток) в крови снижен. Нейтропения - это состояние, при котором уровень нейтрофилов, особого типа лейкоцитов (белых кровяных клеток), падает аномально ниже нормы в крови. Нейтрофилы играют ключевую роль в организме человека с бактериальными инфекциями. Если их количество уменьшится, это может сделать организм более уязвимым перед бактериальными инфекциями. Лейкоциты играют решающую роль в иммунной системе организма и помогают бороться с инфекциями. Если их количество уменьшится, это может привести к тому, что организм станет более уязвимым перед бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.

Причины лейкопении, или снижения уровня лейкоцитов в крови, следующие:

  • Некоторые инфекции, особенно вирусные, могут воздействовать на костный мозг и временно снижать выработку лейкоцитов.
  • Медикаменты, такие как химиотерапия, антибиотики (например, антибиотики серии линкозамидов), противовоспалительные препараты (например, препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту), антипсихотические средства и другие, вызывающие лейкопению.
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  • Аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, могут ​быть причиной лейкопении.
  • Апластическая анемия, редкое нарушение костного мозга, которое приводит к снижению выработки всех типов кровяных клеток, включая лейкоцитов.
  • Миелодиспластический синдром, группа заболеваний костного мозга, которые могут привести к снижению выработки лейкоцитов.
  • Лейкемия​, рак крови, который начинается в костном мозге и может привести к снижению ​у​ровня лейкоцитов.
  • Лимфомы​, некоторые виды лимфомов могут воздействовать на костный мозг и снижать выработку лейкоцитов.
  • Системные заболевания, такие как саркоидоз и системная склеродермия, могут сопровождаться лейкопенией.
  • Лучевая терапия при появлении рака может повредить костный мозг и вызвать снижение лейкоцитов.
  • Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты может способствовать развитию лейкоцитопении.
  • Редкие генетические мутации могут приводить к хронической лейко​цитопениии.

Насколько опасна лейкопения?

Лейкопения может быть опасной, особенно если уровень лейкоцитов (белых кровяных клеток) падает до очень низких показателей. Лейкоциты играют решающую роль в иммунной системе организма и помогают бороться с инфекциями. Когда их количество резко уменьшается, организм может стать более уязвимым перед инфекциями, особенно бактериальными.

Поможет ли специальная диета?

Для людей с лейкопенией может быть полезна диета, которая помогает поддерживать общее состояние здоровья и укреплять иммунную систему, диета должна быть сбалансирована, содержать достаточное количество белков, фруктов, овощей, быть богата витаминами С, Е, омега-3 жирными кислотами.

Однако важно понимать, что сама диета не может излечить лейкопению или как-то положительно влиять на данное патологическое состояние.

Как работают колониестимулирующие факторы?

Колониестимулирующие факторы (КСФ) — это группа белковых молекул, которые играют ключевую роль в регуляции и стимуляции производства кроветворных клеток в костном мозге. Они контролируют развитие и дифференциацию различных типов клеток крови, таких как: лейкоциты (белые кровяные клетки), эритроциты (красные кровяные клетки) и тромбоциты (тромбоциты). КСФ играет главную роль в поддержании нормального состояния кроветворной системы и реагируют на изменения уровня этих клеток крови.

​Общие методы лечения лейкопении:

  1. Лечение основного заболевания: если лейкопения связана с тяжелым состоянием, таким как​: аутоиммунное заболевание, лейкемия или апластическая анемия, лечение этого основного заболевания может помочь снять лейкопению.
  2. Если лейкопения вызвана​ лекарствами, врач может изменить​ прием этих препаратов или пересмотр​еть​ дозировк​у лекарства.
  3. В случае умеренной или тяжелой лейкопении, особенно при химиотерапии или радиотерапии, врач может назначить колониестимулирующие факторы (например, Г-КСФ), чтобы стимулировать выработку лейкоцитов.
  4. Трансфузия крови​ при тяжелой лейкопении, может происходить​ чтобы повысить уровень лейкоцитов и других кроветворных клеток.
  5. Здоровый образ жизни с соответствующим питанием, регулярной физической активностью может способствовать​ положительному общему развитию иммунной системы.
  6. ​Регулярн​ый контроль ​лабораторных показателей крови (уровня лейкоцитов​) и общего состояния пациента.
  7. Лечение лейкопении проводится под наблюдением врача, и основной план лечения будет проводиться ​только в условиях стационара​.
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