Лейкопения и нейтропения – явления, которые могут возникать у пациента

Лейкопения - состояние, при котором уровень лейкоцитов (белых кровяных клеток) в крови снижен. Нейтропения - это состояние, при котором уровень нейтрофилов, особого типа лейкоцитов (белых кровяных клеток), падает аномально ниже нормы в крови. Нейтрофилы играют ключевую роль в организме человека с бактериальными инфекциями. Если их количество уменьшится, это может сделать организм более уязвимым перед бактериальными инфекциями. Лейкоциты играют решающую роль в иммунной системе организма и помогают бороться с инфекциями. Если их количество уменьшится, это может привести к тому, что организм станет более уязвимым перед бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.

Причины лейкопении, или снижения уровня лейкоцитов в крови, следующие:

Некоторые инфекции, особенно вирусные, могут воздействовать на костный мозг и временно снижать выработку лейкоцитов.

Медикаменты, такие как химиотерапия, антибиотики (например, антибиотики серии линкозамидов), противовоспалительные препараты (например, препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту), антипсихотические средства и другие, вызывающие лейкопению.

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Аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, могут ​быть причиной лейкопении.

Апластическая анемия, редкое нарушение костного мозга, которое приводит к снижению выработки всех типов кровяных клеток, включая лейкоцитов.

Миелодиспластический синдром, группа заболеваний костного мозга, которые могут привести к снижению выработки лейкоцитов.

Лейкемия​, рак крови, который начинается в костном мозге и может привести к снижению ​у​ровня лейкоцитов.

Лимфомы​, некоторые виды лимфомов могут воздействовать на костный мозг и снижать выработку лейкоцитов.

Системные заболевания, такие как саркоидоз и системная склеродермия, могут сопровождаться лейкопенией.

Лучевая терапия при появлении рака может повредить костный мозг и вызвать снижение лейкоцитов.

Дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты может способствовать развитию лейкоцитопении.

Редкие генетические мутации могут приводить к хронической лейко​цитопениии.

Насколько опасна лейкопения?

Лейкопения может быть опасной, особенно если уровень лейкоцитов (белых кровяных клеток) падает до очень низких показателей. Лейкоциты играют решающую роль в иммунной системе организма и помогают бороться с инфекциями. Когда их количество резко уменьшается, организм может стать более уязвимым перед инфекциями, особенно бактериальными.

Поможет ли специальная диета?

Для людей с лейкопенией может быть полезна диета, которая помогает поддерживать общее состояние здоровья и укреплять иммунную систему, диета должна быть сбалансирована, содержать достаточное количество белков, фруктов, овощей, быть богата витаминами С, Е, омега-3 жирными кислотами.

Однако важно понимать, что сама диета не может излечить лейкопению или как-то положительно влиять на данное патологическое состояние.

Как работают колониестимулирующие факторы?

Колониестимулирующие факторы (КСФ) — это группа белковых молекул, которые играют ключевую роль в регуляции и стимуляции производства кроветворных клеток в костном мозге. Они контролируют развитие и дифференциацию различных типов клеток крови, таких как: лейкоциты (белые кровяные клетки), эритроциты (красные кровяные клетки) и тромбоциты (тромбоциты). КСФ играет главную роль в поддержании нормального состояния кроветворной системы и реагируют на изменения уровня этих клеток крови.

​Общие методы лечения лейкопении: