Медкабинет 'Жінкомобіль': новый бесплатный сервис для украинок на деоккупированных территориях

Война вносит свои коррективы в сфере медицинских услуг. Стартовал новый благотворительный проект от украинских меценатов, зарубежных фондов и волонтеров - современный и мобильный "Жінкомобіль". Это специальный гинекологический кабинет на колесах, разработанный для женщин на деоккупированных территориях страны.

Инициаторы проекта - врачи и волонтеры благотворительного фонда "Фонд имени профессора Бакшеева". Главными меценатами кабинета на колесах стали компания Philip Morris, европейский фонд "OBOZ Humanitäre Hilfe", а также украинская компания Scaner, которая предоставила медицинское оборудование.

Женомобиль начал свою медицинскую миссию с небольших сел Киевской области. Жительницы села Дзвинковое уже оценили удобство сервиса и профессионализм врачей. Ведь за несколько минут после осмотра и консультации пациентки получили медицинское заключение.

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Машина с гинекологическим креслом и инновационной аппаратурой позволяет поставить экспертный и точный диагноз при первом же осмотре пациентки, - утверждает сооснователь проекта, акушер-гинеколог Сергей Бакшеев.

"Автомобиль полностью автономный от электричества. Мы также ввели в этот проект малую инвазивную хирургию и бесплатное гистероскопическое оборудование", – отметил Бакшеев.

Обследование полностью бесплатное для всех желающих женщин. Кроме осмотра и консультации врачей, пациентки могут также сделать:

УЗИ органов малого таза;

кольпоскопию;

цитологическое исследование шейки матки;

анализы крови;

гистероскопию.

Одна из жительниц села Дзвинково Мария Харченко успела оценить удобство обследования на колесах: "Никуда не нужно ехать, люди посоветуют все, дают направление на дальнейшее обследование. Это очень хорошо, ведь ехать куда-то - это очень тяжело!"

Местные медики соглашаются с пациенткой: пожилым людям очень сложно куда-то ехать за медицинской помощью в военное время. Новый проект позволяет женщинам пройти качественное обследование и получить консультацию от профессионалов.

По словам врачей, именно из-за войны и постоянных стрессов многие женщины столкнулись с серьезными проблемы со здоровьем, в том числе с раком и нарушениями эндокринной системы. Украинки и по сей день не могут получить медицинскую помощь в связи с военными действиями в стране.

Главное, чтобы врачи были с "руками" и чтобы под рукой было оборудование, позволяющее выполнить то, что может сделать специалист, – добавляет акушер-гинеколог Сергей Бакшеев.

"Если вы находитесь в деоккупированной деревне, если у вас нет доступа к медицинской помощи, мы приедем к вам. И сделаем это бесплатно", - обещает Бакшеев.

После первого выезда врачи осмотрели 20 женщин разных возрастов. У 4 из них обнаружили рак, что подтверждает актуальность таких осмотров. Организаторы проекта планируют увеличить медицинские миссии по деоккупированным территориям Украины. В планах также привлечь кардиолога и эндокринолога. Команда уже работает над созданием 2-го кабинета на колесах.