Мор рыбы из-за подрыва Каховской ГЭС может вызвать ботулизм

Из-за массового мора рыбы вследствие подрыва Каховской ГЭС в регионах красной зоны существует риск распространения ботулизма. Возбудитель опасного инфекционного заболевания считается одним из сильнейших биологических ядов в мире, вызывающих паралич и смерть. Медики из Центра общественного здоровья призывают ни в коем случае не употреблять рыбу, погибшую в результате падения уровня воды.

Чаще всего инфекция встречается в рыбных и мясных продуктах, консервированных грибах и бобовых. Как уберечься от палочки Clostridium botulinum? Что делать инфицированным? Достаточно ли противоботулинической сыворотки в медицинской системе Украины при возникновении опасности?

Есть ли риск возникновения эпидемии в Украине?

После разрушения дамбы Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище критически снизился. Это привело к гибели большого количества рыбы на Днепропетровщине. Массовое уничтожение водных биоресурсов может привести к экологической катастрофе и возникновению эпидемий инфекционных заболеваний. Этим уже обеспокоены активисты Greenpeace. Международная организация обнародовала результаты своих исследований, проведённых на основе спутниковых данных.

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По мнению международных специалистов, в результате трагедии на Каховской ГЭС было затоплено более 32 промышленных объектов, что привело к утечке большого количества химикатов в водоемы. Последствия для водных организмов Днепра и Каховского водохранилища огромны, - отмечают экологи. Жизнь рыб, птиц и животных под опасностью.

В частности, на Днепропетровщине фиксируют массовый мор рыбы, что может вызвать опасное инфекционное заболевание - ботулизм. В Минздраве уже предупредили украинцев не употреблять ни в каком виде полу живую или мертвую рыбу. Такую живность запрещено готовить и солить.

Даже приготовление рыбы при высоких температурах не сделает ее пригодной для употребления. Она может содержать инфекцию ботулизма, паразитов и ядовитых химических веществ. Медики также призывают украинцев быть осторожными при покупке рыбы на стихийных рынках. Сейчас лучше воздержаться от покупки рыбы, выловленной из неизвестных водоемов.

От паралича к смерти: чем опасен ботулизм?

Ботулизм – это опасное токсико-инфекционное заболевание, возбудителем которой является палочка Clostridium botulinum. Чаще всего токсичная инфекция передается через употребление рыбы и рыбных консерв, несвежих мясных, колбасных изделий, а также грибных и бобовых консерваций.

Врачи и ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний в США CDC издали медицинское руководство Waterborne Disease, в котором провели анализ инфекционных заболеваний, передаваемых через воду. Среди них оказался и ботулизм, поскольку в ядовитой воде начинает гибнуть рыба, которая может стать возбудителем болезни.

После употребления инфицированной еды, симптомы заболевания могут возникнуть через 12-24 часа. Бывают случаи, когда отравление проявляется и раньше – через 2 часа. Симптоматика заболевания вначале похожа на тяжелое отравление. У инфицированного могут наблюдаться следующие проявления:

высокая температура;

головокружение, тошнота и рвота;

слабость в мышцах шеи и конечностей;

нарушение зрения, "туман" перед глазами, двоение предметов;

диарея или запор;

боль в животе, вздутие;

невнятная речь, трудно говорить;

осложнение глотания, сухость во рту;

одышка, паралич дыхательных путей.

При первых же признаках инфицирования ботулизмом человека нужно немедленно госпитализировать! Ботулизм невозможно вылечить в домашних условиях – пациенту необходимо ввести антитоксическую сыворотку. При отсутствии лечения заболевание может привести к параличу дыхательных мышц, рук и ног.

Лечение и профилактика: только свежие продукты

Перед введением антитоксина пациенту проводят промывание желудка и очистительную клизму. После этого больной проходит терапию с использованием противоботулинической сыворотки. Антибиотикотерапия при ботулизме не рекомендована, ее используют только при выявлении инфекции в ранах.

В вопросах мер безопасности и профилактики отравлений ботулизмом медики советуют в первую очередь употреблять только свежие, проверенные продукты:

не покупайте рыбу, консервы и морепродукты на стихийных рынках;

внимательно изучайте срок годности рыбных и мясных консервов;

не берите в длительные поездки быстропортящиеся продукты, особенно летом;

храните пищевые продукты в закрытой посуде в холодильнике;

даже проверенные рыбу и мясо готовьте при высоких температурах, обеспечивая длительную термическую обработку.

Противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве в медицинской системе Украины, - отмечают в Минздраве. Поэтому при возможных случаях инфицирования украинцы могут пройти надлежащее лечение. Главное предостережение от медиков сегодня – воздержание от употребления рыбы неизвестного происхождения.