Наблюдательный совет МЗУ начал работу и выбрал главу

Наблюдательный совет Медицинских закупок Украины (МЗУ) официально приступил к работе: провел первое заседание и избрал председателя этого коллегиального органа и сформировал комитеты.

Соответствующие решения были приняты во время первого заседания Наблюдательного совета 3 февраля, во время которого МЗУ заключили с каждым членом Наблюдательного совета гражданско-правовые соглашения:

Ильзе Винькеле (Латвия, независимая член) - руководитель отдела безопасности лекарственных средств в Государственном агентстве по лекарственным средствам Латвийской Республики; Янне Харьюнпяя (Финляндия, независимый член) – имеет экспертизу по управлению рисками и корпоративной трансформации; Дина Немирович (Украина, независимая член) - эксперт и консультант в сфере стратегического планирования и управления изменениями; Юрий Джигир (Украина, представитель государства) – бывший замминистра финансов Украины и министра обороны Украины; Эдем Адаманов (Украина, представитель государства) – заместитель министра здравоохранения Украины, бывший генеральный директор МЗУ.

По результатам голосования на заседании было принято решение избрать председателем Наблюдательного совета МЗУ Ильзе Винькеле.

Кроме того, во время заседания Наблюдательный совет сформировал комитеты: комитет по аудиту и комитет по вопросам назначений и вознаграждений, а также утвердил состав членов, входящих в указанные комитеты.

В частности, в состав комитета по аудиту вошли Дина Немирович (председатель комитета) и Ильзе Винькеле и Юрий Джигир; в состав комитета по вопросам назначений и вознаграждений вошли Янне Харьюнпяя (председатель комитета) и Ильзе Винькеле и Эдем Адаманов.

"Старт работы Наблюдательного совета – это еще один шаг к приближению Украины к стандартам ЕС. Наличие независимого Наблюдательного совета повышает доверие инвесторов, партнеров и общественности, что важно для привлечения инвестиций и укрепления нашей репутации. Отныне Наблюдательный совет будет активно участвовать в вопросах нашего стратегического развития, чтобы обеспечить пациентов " МЗУ Олег Клец.

Что такое Наблюдательный совет?

Это коллегиальный орган, который осуществляет функции управления контроля за деятельностью предприятия, в частности, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам стратегического развития и утверждения стратегических документов, контроля эффективности деятельности руководства по реализации стратегии и финансовых показателей, а также надлежащего функционирования системы внутреннего контроля.

Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о старте процесса формирования Наблюдательного совета МЗУ – утвердило Положение и состав комиссии (Номинационного комитета) по открытому отбору независимых членов Наблюдательного совета МЗУ.

В декабре 2024 года Кабинет министров Украины сформировал состав Наблюдательного совета МЗУ, в который вошли три независимых члена и два представителя государства.