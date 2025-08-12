Налбуфин: дешевый шприц, дорогие последствия
На первый взгляд – Налбуфин выглядит как обычная ампула обезболивающего. В 2014 году он попал на фронт в статусе "скорой помощи от боли", но уже в 2024-м превратился в четвертый по объемам продаж в украинских аптеках, опередив даже популярные назальные спреи и препараты для снятия боли во время менструаций.
Согласно клиническим данным, Налбуфин должен был бы временно облегчать боль. Но его фармакодинамика – делает его опасным в тактической медицине.
Пока медицинское сообщество дискутирует об этике его использования, фармацевтический рынок зарабатывает на нем сотни миллионов гривен.
Почему налбуфин – не герой
Налбуфин – опиоидный анальгетик, который блокирует μ-рецепторы, на которые действуют другие сильные обезболивающие. Если боец получил налбуфин на поле боя – в госпитале морфин не подействует как нужно.
Добавьте побочные эффекты: угнетение дыхания у трети пациентов, спутанность сознания, риск комы. При длительном применении – синдром отмены, подобный абстиненции от героина.
Почему его нет в современных протоколах
Ни один современный военный протокол Tactical Combat Casualty Care и рекомендации Committee on Tactical Combat Casualty Care не предусматривают использование налбуфина на поле боя.
Вместо этого они предлагают более безопасные и эффективные альтернативы:
- Фентанил (леденцы, назальный спрей) – быстрое действие без риска блокады μ-рецепторов.
- Кетамин – обезболивание без угнетения дыхания, эффективен при шоке.
- Мелоксикам и парацетамол – для легкой/умеренной боли.
TCCC – это официальные международные стандарты догоспитальной помощи в военных условиях, созданные для снижения смертности от ранений.
Почему Налбуфин исключен из современных алгоритмов обезболивания
В доказательной тактической медицине любой препарат оценивают прежде всего по критериям эффективности и безопасности. Налбуфин не проходит этот тест сразу по нескольким пунктам:
- блокирует μ-опиоидные рецепторы, что делает дальнейшее применение морфина или фентанила малоэффективным в критических ситуациях.
- способен угнетать дыхательный центр, создавая дополнительный риск у пациентов с ранениями грудной клетки или в состоянии шока.
- его фармакологический профиль способствует формированию зависимости, что противоречит принципу "не навреди".
- он вызывает фармакологический конфликт с другими опиоидами, затрудняя анестезию и дальнейшее интенсивное лечение.
В международных протоколах TCCC и CoTCCC это достаточный перечень оснований, чтобы оставить Налбуфин за бортом современной военной медицины.
Как он оказался в военных аптечках
- 2014 – после потери завода в Горловке МОУ срочно включает налбуфин в аптечки ВСУ.
- 2015 - 2016 – распространение на Нацгвардию, экстренную медицину и полицию.
- 2017 – изъятие из аптечек после жалоб на зависимость и конфликт с морфином.
- После 2022 – возвращение на фронт и рост использования в госпиталях.
От войны до аптечных полок
Налбуфин годами отпускался в аптеках по бумажным рецептам, а иногда – и без них.
2024 год – украинцы купили 3 миллиона упаковок, и только около тысячи – по электронным рецептам. Остальные – неконтролируемый оборот.
Фармбизнес: кто заработал
- ЮрияФарм – около 40% аптечных продаж налбуфина, или ≈7% годового дохода. В 2020 году компания запустила рекламу "Декасана" с фейковым заявлением о действии против коронавируса. Результат – штраф 528 000 грн от АМКУ. Классика: громкий маркетинг без доказательств.
- Zdravo – более 30% годового дохода в 2024 сформировал налбуфином. Формально – дистрибьютор, но активно выигрывает тендеры.
- ФК "Здоровье" – третий крупный игрок, известный постоянными штрафами за копирование упаковок.
Минздрав: десять лет молчания и один электронный рецепт
Десятилетия сигналов от врачей, волонтеров и военных медиков о риске зависимости, респираторной депрессии и полное отсутствие Налбуфина ни в одном международном протоколе – и никакой реакции со стороны регулятора. С точки зрения медицинской этики, это не просто бюрократическая инерция – это сознательное игнорирование клинических рисков.
Только летом 2025 года был внедрен электронный рецепт, но даже здесь нашли лазейку – исключения для прифронтовых территорий, которые превратились в серые зоны бесконтрольного оборота. Пока Минздрав настраивал цифровую систему, фармкомпании успели сгенерировать дополнительную выручку в 200–400 миллионов гривен. Это тот случай, когда каждая минута промедления регулятора имеет денежный эквивалент – и он далеко не в пользу пациента.
Почему ситуация с Налбуфином напоминает американский опиоидный кризис
Механизм развитий событий – textbook-кейс для учебников по медицинской этике и фармакологическому менеджменту. Сначала препарат выводят на рынок под брендом "безопасного анальгетика", замалчивая данные о риске зависимости и респираторной депрессии. Затем обеспечивают почти неконтролируемый доступ – бумажные рецепты, продажа "по знакомству", а иногда и без них. Далее подключают агрессивный маркетинг с полуправдой и преувеличениями, которые формируют у врачей и пациентов иллюзию безопасности.
Результат прогнозируемый: массовое формирование зависимости среди целевых и нецелевых групп, рост случаев передозировки, фармакологические конфликты при оказании неотложной помощи.
Что делать?
С точки зрения современной клинической практики и принципов безопасности пациента, Налбуфин должен быть отнесен к категории наркотических анальгетиков с четким контролем отпуска – исключительно по "красному рецепту". Его присутствие в военных аптечках противоречит международным протоколам TCCC и стандартам CoTCCC, поэтому этот препарат необходимо изъять из комплектов тактической помощи. Параллельно государство должно расширить доступ к лицензированным источникам морфина и других доказательно эффективных, контролируемых анальгетиков для военных и гражданских пациентов, а за продажу без рецепта – ввести реальную уголовную ответственность, а не символические штрафы.
Налбуфин – это не просто лекарственное средство, а лакмусовая бумажка зрелости украинской медицинской политики. И пока эта бумажка беззастенчиво провалила тест: вместо того, чтобы спасать жизни, она продолжает быть инструментом заработка на пациентах и военных.