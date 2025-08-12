На первый взгляд – Налбуфин выглядит как обычная ампула обезболивающего. В 2014 году он попал на фронт в статусе "скорой помощи от боли", но уже в 2024-м превратился в четвертый по объемам продаж в украинских аптеках, опередив даже популярные назальные спреи и препараты для снятия боли во время менструаций.

Согласно клиническим данным, Налбуфин должен был бы временно облегчать боль. Но его фармакодинамика – делает его опасным в тактической медицине.

Пока медицинское сообщество дискутирует об этике его использования, фармацевтический рынок зарабатывает на нем сотни миллионов гривен.

Почему налбуфин – не герой

Налбуфин – опиоидный анальгетик, который блокирует μ-рецепторы, на которые действуют другие сильные обезболивающие. Если боец получил налбуфин на поле боя – в госпитале морфин не подействует как нужно.

Добавьте побочные эффекты: угнетение дыхания у трети пациентов, спутанность сознания, риск комы. При длительном применении – синдром отмены, подобный абстиненции от героина.

Почему его нет в современных протоколах

Ни один современный военный протокол Tactical Combat Casualty Care и рекомендации Committee on Tactical Combat Casualty Care не предусматривают использование налбуфина на поле боя.

Вместо этого они предлагают более безопасные и эффективные альтернативы:

Фентанил (леденцы, назальный спрей) – быстрое действие без риска блокады μ-рецепторов.

(леденцы, назальный спрей) – быстрое действие без риска блокады μ-рецепторов. Кетамин – обезболивание без угнетения дыхания, эффективен при шоке.

– обезболивание без угнетения дыхания, эффективен при шоке. Мелоксикам и парацетамол – для легкой/умеренной боли.

TCCC – это официальные международные стандарты догоспитальной помощи в военных условиях, созданные для снижения смертности от ранений.

Почему Налбуфин исключен из современных алгоритмов обезболивания

В доказательной тактической медицине любой препарат оценивают прежде всего по критериям эффективности и безопасности. Налбуфин не проходит этот тест сразу по нескольким пунктам:

блокирует μ-опиоидные рецепторы , что делает дальнейшее применение морфина или фентанила малоэффективным в критических ситуациях.

, что делает дальнейшее применение морфина или фентанила малоэффективным в критических ситуациях. способен угнетать дыхательный центр, создавая дополнительный риск у пациентов с ранениями грудной клетки или в состоянии шока.

его фармакологический профиль способствует формированию зависимости , что противоречит принципу "не навреди".

, что противоречит принципу "не навреди". он вызывает фармакологический конфликт с другими опиоидами, затрудняя анестезию и дальнейшее интенсивное лечение.

В международных протоколах TCCC и CoTCCC это достаточный перечень оснований, чтобы оставить Налбуфин за бортом современной военной медицины.

Как он оказался в военных аптечках

2014 – после потери завода в Горловке МОУ срочно включает налбуфин в аптечки ВСУ.

2015 - 2016 – распространение на Нацгвардию, экстренную медицину и полицию.

- – распространение на Нацгвардию, экстренную медицину и полицию. 2017 – изъятие из аптечек после жалоб на зависимость и конфликт с морфином.

– изъятие из аптечек после жалоб на зависимость и конфликт с морфином. После 2022 – возвращение на фронт и рост использования в госпиталях.

От войны до аптечных полок

Налбуфин годами отпускался в аптеках по бумажным рецептам, а иногда – и без них.

2024 год – украинцы купили 3 миллиона упаковок, и только около тысячи – по электронным рецептам. Остальные – неконтролируемый оборот.

Фармбизнес: кто заработал

ЮрияФарм – около 40% аптечных продаж налбуфина , или ≈7% годового дохода. В 2020 году компания запустила рекламу "Декасана" с фейковым заявлением о действии против коронавируса. Результат – штраф 528 000 грн от АМКУ . Классика: громкий маркетинг без доказательств.

– около , или ≈7% годового дохода. В 2020 году компания запустила рекламу "Декасана" с фейковым заявлением о действии против коронавируса. Результат – . Классика: громкий маркетинг без доказательств. Zdravo – более 30% годового дохода в 2024 сформировал налбуфином. Формально – дистрибьютор, но активно выигрывает тендеры.

– более в 2024 сформировал налбуфином. Формально – дистрибьютор, но активно выигрывает тендеры. ФК "Здоровье" – третий крупный игрок, известный постоянными штрафами за копирование упаковок.

Минздрав: десять лет молчания и один электронный рецепт

Десятилетия сигналов от врачей, волонтеров и военных медиков о риске зависимости, респираторной депрессии и полное отсутствие Налбуфина ни в одном международном протоколе – и никакой реакции со стороны регулятора. С точки зрения медицинской этики, это не просто бюрократическая инерция – это сознательное игнорирование клинических рисков.

Только летом 2025 года был внедрен электронный рецепт, но даже здесь нашли лазейку – исключения для прифронтовых территорий, которые превратились в серые зоны бесконтрольного оборота. Пока Минздрав настраивал цифровую систему, фармкомпании успели сгенерировать дополнительную выручку в 200–400 миллионов гривен. Это тот случай, когда каждая минута промедления регулятора имеет денежный эквивалент – и он далеко не в пользу пациента.

Почему ситуация с Налбуфином напоминает американский опиоидный кризис

Механизм развитий событий – textbook-кейс для учебников по медицинской этике и фармакологическому менеджменту. Сначала препарат выводят на рынок под брендом "безопасного анальгетика", замалчивая данные о риске зависимости и респираторной депрессии. Затем обеспечивают почти неконтролируемый доступ – бумажные рецепты, продажа "по знакомству", а иногда и без них. Далее подключают агрессивный маркетинг с полуправдой и преувеличениями, которые формируют у врачей и пациентов иллюзию безопасности.

Результат прогнозируемый: массовое формирование зависимости среди целевых и нецелевых групп, рост случаев передозировки, фармакологические конфликты при оказании неотложной помощи.

Что делать?

С точки зрения современной клинической практики и принципов безопасности пациента, Налбуфин должен быть отнесен к категории наркотических анальгетиков с четким контролем отпуска – исключительно по "красному рецепту". Его присутствие в военных аптечках противоречит международным протоколам TCCC и стандартам CoTCCC, поэтому этот препарат необходимо изъять из комплектов тактической помощи. Параллельно государство должно расширить доступ к лицензированным источникам морфина и других доказательно эффективных, контролируемых анальгетиков для военных и гражданских пациентов, а за продажу без рецепта – ввести реальную уголовную ответственность, а не символические штрафы.

Налбуфин – это не просто лекарственное средство, а лакмусовая бумажка зрелости украинской медицинской политики. И пока эта бумажка беззастенчиво провалила тест: вместо того, чтобы спасать жизни, она продолжает быть инструментом заработка на пациентах и военных.