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Новые горизонты платной медицины: что приносит 2025 год?

Виктор Литвиненко
Новости медицины
84,8 т.
Новые горизонты платной медицины: что приносит 2025 год?

Платные медицинские услуги в Украине

В июле 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление № 781, которое регулирует вопросы предоставления платных медицинских услуг. Этот документ важно ознакомиться всем, кто занимается планированием или получением медицинских услуг на платной основе.

Когда набирает силу?

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением второго пункта, который начинает действовать сразу после опубликования.

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Это постановление открывает новые возможности для совершенствования прозрачности и эффективности в сфере здравоохранения.

Ключевые моменты постановления

Определение перечня платных услуг

  • Вступил в действие список услуг, которые государственные и коммунальные здравоохранительные учреждения могут оказывать за плату.

Новые положения для здравоохранительных учреждений

  • Законодательно уточнено, что учреждения могут заниматься дополнительной хозяйственной деятельностью и самостоятельно устанавливать цены на услуги.

Прозрачность и доступность информации

  • Перечни платных и бесплатных услуг обязательно размещаются на сайтах и информационных стендах учреждений.

Порядок оформления услуг

  • Платные услуги оказываются только по договору, оформленному в соответствии с законом, с обязательным отражением в электронной системе здравоохранения.

Новые требования к безналичным расчетам

  • Плата за услуги производится только в безналичной форме.
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