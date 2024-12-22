Новые горизонты платной медицины: что приносит 2025 год?

Платные медицинские услуги в Украине

В июле 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление № 781 , которое регулирует вопросы предоставления платных медицинских услуг. Этот документ важно ознакомиться всем, кто занимается планированием или получением медицинских услуг на платной основе.

Когда набирает силу?

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением второго пункта, который начинает действовать сразу после опубликования.

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Это постановление открывает новые возможности для совершенствования прозрачности и эффективности в сфере здравоохранения.

Ключевые моменты постановления

Определение перечня платных услуг

Вступил в действие список услуг, которые государственные и коммунальные здравоохранительные учреждения могут оказывать за плату.

Новые положения для здравоохранительных учреждений

Законодательно уточнено, что учреждения могут заниматься дополнительной хозяйственной деятельностью и самостоятельно устанавливать цены на услуги.

Прозрачность и доступность информации

Перечни платных и бесплатных услуг обязательно размещаются на сайтах и информационных стендах учреждений.

Порядок оформления услуг

Платные услуги оказываются только по договору, оформленному в соответствии с законом, с обязательным отражением в электронной системе здравоохранения.

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