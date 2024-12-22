Новые горизонты платной медицины: что приносит 2025 год?
Платные медицинские услуги в Украине
В июле 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление № 781, которое регулирует вопросы предоставления платных медицинских услуг. Этот документ важно ознакомиться всем, кто занимается планированием или получением медицинских услуг на платной основе.
Когда набирает силу?
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением второго пункта, который начинает действовать сразу после опубликования.
Это постановление открывает новые возможности для совершенствования прозрачности и эффективности в сфере здравоохранения.
Ключевые моменты постановления
Определение перечня платных услуг
- Вступил в действие список услуг, которые государственные и коммунальные здравоохранительные учреждения могут оказывать за плату.
Новые положения для здравоохранительных учреждений
- Законодательно уточнено, что учреждения могут заниматься дополнительной хозяйственной деятельностью и самостоятельно устанавливать цены на услуги.
Прозрачность и доступность информации
- Перечни платных и бесплатных услуг обязательно размещаются на сайтах и информационных стендах учреждений.
Порядок оформления услуг
- Платные услуги оказываются только по договору, оформленному в соответствии с законом, с обязательным отражением в электронной системе здравоохранения.
Новые требования к безналичным расчетам
- Плата за услуги производится только в безналичной форме.