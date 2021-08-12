Новый список "Доступных лекарств"

Приказом №1705 от 10.08.2021 Министерство Здравоохранения Украины обновило перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Он включает 293 позиции – препараты разных производителей, размер компенсации варьирует в зависимости от стоимости лекарства.

Международное непатентованное название лекарственного средства (активное вещество)

Амиодарон (Amiodarone)

Антиаритмическое средство III класса с антиангинальным действием. Применяется с профилактической и терапевтической целью при различных пароксизмальных нарушениях ритма сердца, стенокардии и др.

Амлодипин (Amlodipine)

Антигипертензивный препарат, селективный блокатор кальциевых каналов II класса. Помимо применения при артериальной гипертензии показан при разных видах стенокардии.

Атенолол (Atenolol)

Препарат с антигипертензивным, антиангинальным и антиаритмическим действием, относится к кардиоселективным бета1-адреноблокаторам. Имеет широкий спектр применения – от лечения артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца до ажитации и тремора при абстинентном синдроме и мигрени.

Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)

Нестероидное противовоспалительное средство, которое в небольших дозах используется для угнетения агрегации тромбоцитов. Принимается для лечения и профилактики многих патологий со стороны сердца, включая стенокардию, инфаркт миокарда, тромботические осложнения после перенесенных операций.

Беклометазон (Beclometasone)

Относится к числу глюкокортикостероидов. В виде аэрозоля для ингаляций показан при бронхиальной астме.

Бисопролол (Bisoprolol)

Как селективный бета1-адреноблокатор широко используется в лечении артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, для профилактики приступов стенокардии.

Будесонид (Budesonide)

Глюкокортикостероид, который при ингаляционном применении обладает противоаллергическим и противовоспалительным свойством и улучшает качество сосудов. Применяется для терапии бронхиальной астмы, ХОБЛ, ложного крупа.

Варфарин (Warfarin)

Как антикоагулянт непрямого действия показан для лечения и профилактики тромбоза и эмболии кровеносных сосудов, тромбоза периферических, коронарных и мозговых артерий и др.

Верапамил (Verapamil)

Препарат с антигипертензивным, антиангинальным и антиаритмическим действием, селективный блокатор кальциевых каналов I класса. Показан для лечения артериальной гипертензии, а также при ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма и др.

Гидроксихлорохин (Hydroxychloroquine)

Как умеренный иммуносупрессор подавляет синтез ревматоидного фактора и компонентов реакции острой фазы. Применяется при малярии, ревматоидном артрите, ювенильном ревматоидном артрите, красной волчанке.

Глибенкламид (Glibenclamide)

Является пероральным гипогликемическим средством, назначаемым при сахарном диабете второго типа.

Гликлазид (Gliclazide)

Пероральное гипогликемическое средство, показанное людям с сахарным диабетом второго типа для лечения и профилактики осложнений.

Дигоксин (Digoxin)

Сердечный гликозид, показанный при многих патологиях со стороны сердца, включая хроническую сердечную недостаточность, мерцательную аритмию, наджелудочковую тахикардию.

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Антиангинальное средство, применяемое с целью купирования и профилактики приступов стенокардии.

Карведилол (Carvedilol)

Антигипертензивное средство, блокирующее α1-, β1- и β2-адренорецепторы. Назначается пациентам с артериальной гипертензией, для профилактики приступов стабильной стенокардии на фоне ишемической болезни сердца.

Клопидогрел (Clopidogrel)

Средство, снижающее склонность тромбоцитов к агрегации. Применяется для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов с заболеваниями сердца.

Лозартан (Losartan)

Препарат с антигипертензивным действием, блокатор рецепторов ангиотензина II. Помимо применения для снижения артериального давления назначается при хронической сердечной недостаточности, для защиты почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с протеинурией.

Метопролол (Metoprolol)

Препарат с гипотензивным, антиангинальным и антиаритмическим действием, кардиоселективный бета1-адреноблокатор. Чаще всего назначается пациентам с артериальной гипертензией.

Метформин (Metformin)

Пероральное гипогликемическое средство, назначаемое людям с инсулиннезависимым сахарным диабетом.

Нитроглицерин (Glyceryltrinitrate)

Антиангинальное средство, оказывающее влияние преимущественно на венозные сосуды. Применяется для купирования и профилактики приступов стенокардии, как препарат скорой помощи – при остром инфаркте миокарда.

Нифедипин (Nifedipine)

Препарат с антиангинальным и гипотензивным действием, применяемый для профилактики приступов стенокардии.

Сальбутамол (Salbutamol)

Бета-адреномиметик, назначаемый людям с бронхиальной астмой и другими хроническими болезнями легких, сопровождающимися обратимой обструкцией дыхательных путей.

Симвастатин (Simvastatin)

Гиполипидемическое средство, группа статинов. Показан для снижения уровня общего холестерина при первичной гиперхолестеринемии.

Спиронолактон (Spironolactone)

Как калий-, магнийсберегающий диуретик препарат назначается при отеках разной этиологии, гипокалиемии, синдроме поликистоза яичников.

Фуросемид (Furosemide)

Петлевой диуретик, применяемый при артериальной гипертензии тяжелого течения, отечном синдроме различного генеза.

Эналаприл (Enalapril)

Ингибитор АПФ, широко используемый в лечении артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности.

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