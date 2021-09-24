Опасен ли новый вирус – Аляскапокс, похожий на оспу

Министерство здравоохранения и социальных служб Аляски сообщило о двух новых случаях загадочного вируса в июле и августе. Обоим людям после оказания неотложной помощи в клинике в районе Фэрбенкс был поставлен диагноз – Аляскапокс (Alaskapox). Это не первый случай, когда в регионе обнаруживают вирус, проявления которого похожи на оспу.

В 2015 году женщина, живущая недалеко от Фэрбенкса, обратилась к врачу с единственным покрасневшим следом от оспы на плече и чувством усталости. Образцы метки оспы показали, что она была вызвана ранее не идентифицированным вирусом того же семейства, что и оспа и коровья оспа.

Пять лет спустя был выявлен еще один случай – женщина с похожими признаками и симптомами, и ее оспа также оказалась результатом того, что эксперты общественного здравоохранения начали называть вирусом Аляскапокс. Обе женщины полностью выздоровели.

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Один из случаев 2021 г. – ребенок, у которого сыпь была на левом локте, болезнь сопровождалась лихорадкой и увеличенными лимфатическими узлами. Другой случай – неродственная ему женщина средних лет с отметкой от оспы на ноге, опухшими лимфатическими узлами и болями в суставах. В обоих случаях симптомы улучшились в течение 3 недель.

Во время изучения вируса было установлено, что в трех из четырех случаев пациенты жили в доме с кошкой или кошками, также известно, что одна из этих кошек охотилась на мелких животных.

Эксперты уже знали, что кошки, обитающие на коровьих пастбищах и заболевшие вирусом крупного рогатого скота, помогли коровьей оспе перейти от крупного рогатого скота к человеку. И, как и в случае с коровьей оспой, они подозревали, что кошки могут снова распространять этот новый вирус среди людей.

Все четверо инфицированных проживали в малонаселенных районах среди лесов. Чиновники установили ловушки для животных там, где жили некоторые из пострадавших, и определили вирус у нескольких видов мелких диких животных.

Животные, которые чаще всего встречались с Аляскапоксом, были маленькими мышевидными полевками. Грызуны с округлой мордой известны тем, что роют в этом регионе. И ученые подозревают, что вирус Alaskapox передается от этих диких животных к людям через их домашних кошек или, возможно, при прямом контакте с ними на открытом воздухе.

Антитела к этому редкому заболеванию были обнаружены учеными у ряда белок и землероек в прошлом году, а ученые из Университета Аляски, как сообщается, изучают, как вирус распространяется от мелких млекопитающих к людям.

Исследователи не знают, почему этот уникальный организм появился шесть лет назад, но, по словам Кэтрин Ньюэлл из Министерства здравоохранения и социальных служб Аляски, о любом появляющемся патогене полезно узнать больше.

Линк Олсон, куратор по млекопитающим в Музее Севера UA, предоставит CDC образцы замороженных тканей красных белок и полевок, хранящихся в музее. Предполагается, что Alaskapox долгое время находился в телах местных млекопитающих. Некоторые вирусы также могут выжить в замороженном состоянии в течение сотен или тысяч лет.

Вирус Alaskapox представляет собой очень длинную ветвь на генеалогическом дереве вируса оспы, что позволяет предположить, что это очень древняя линия. Таким образом, по словам Олсона, это не новый вирус.

Ни один из четырех человек, идентифицированных до сих пор с Alaskapox, не знал друг друга и не взаимодействовал, поэтому официальные лица также подозревают, что есть еще нераспознанные случаи, возможно потому, что симптомы легкие или отсутствуют.

По словам должностных лиц общественного здравоохранения, наблюдающих за небольшим числом случаев, документально подтвержденных случаев передачи Alaskapox от человека к человеку нет. Но другие вирусы оспы могут распространяться при прямом контакте с поражениями кожи. Трое людей с Аляскапоксом сначала приняли поражение за укус паука или насекомого, поэтому врачи рекомендуют людям покрывать раны повязками.