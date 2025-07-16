'Палиативные схемы' Минздрава: когда пациент мертв, но деньги живы

Война войной, а схемы — по расписанию. Пока украинские военные держат фронт, тыловая медицина, под мудрым руководством Минздрава, решила держать другой фронт — фронт бюджета. 14 июля 2025 года силовики окончательно потеряли терпение и ворвались с обысками в Минздрав, НСЗУ и связанные частные компании. Казалось бы, даже кладбище могло бы аплодировать: оказалось, что на украинских умерших не только молятся — на них еще и неплохо зарабатывают.

Суть "паллиативной аферы"

Как все было задумано? Просто и изящно: частные компании подписывают контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание паллиативной помощи. Далее включается магия eHealth — и система наполняется "живыми", "мертвыми" и "вымышленными" пациентами. Реальными остаются только деньги, которые за эти "услуги" исправно перечисляются из госбюджета.

Отчетность? Ну какая может быть отчетность для "умершей бабушки", которая уже неделю как в земле? Министерство здравоохранения Украины изображало глубокий дзен, созерцая этот балаган и подписывая нужные приказы и утверждая тарифы.

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Обыски и их география

14 июля 2025 года Национальная полиция, Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора решили прийти в гости ко всем участникам этой "вечеринки" за бюджетные средства. Под удар попали:

Частные медицинские компании , которые стали "партнерами" НСЗУ по схеме "подпиши и рисуй".

, которые стали "партнерами" НСЗУ по схеме "подпиши и рисуй". Минздрав , который формально должен был бы контролировать этот процесс, а фактически отсиживался в кустах до тех пор, пока "маски-шоу" не стали топ-новостью.

, который формально должен был бы контролировать этот процесс, а фактически отсиживался в кустах до тех пор, пока "маски-шоу" не стали топ-новостью. НСЗУ, которая автоматически оплачивала все, что "нарисовали" в eHealth.

Особая пикантность ситуации — лично министр Виктор Ляшко, который ранее гордо инициировал проверки больниц, но почему-то у частных "друзей" проблем не видел. Кейс открыли еще в феврале, но Минздрав прозрел только после обысков в июле.

Почему паллиатив — идеальная схема

Настоящая красота этой аферы — в ее цинизме. Паллиативные пациенты — это те, кто не жалуется: либо умирают, либо уже умерли. Домашние визиты? Написал — и засчитано. Подписи — электронные или от "родственников", которых никто не проверяет.

Это рай для тех, кто ищет "легкий" кэш: и юридических следов минимум, и контроля по сути не было. Идеальная схема в государстве, где отчитываются красивыми презентациями, а не фактами.

Что дальше?

Если дело не "сольют" (а в Украине это всегда если), то нас ждет:

Подозрения чиновникам Минздрава и НСЗУ.

Пересмотр всех контрактов за 2023–2025 годы.

Возможный крах концепции "оплаты услуги паллиатива" и возвращение к централизованным закупкам.

Но реальность такова, что пока чиновники из телевизора кричат о борьбе с коррупцией, на самом деле они просто соревнуются за право контролировать бюджетное корыто. Паллиативный сектор — идеальное место для "творческой финансовой деятельности", потому что пациент, как известно, уже ничего не скажет.

Это — не отдельный "зашквар". Это — портрет всей системы, где любая реформа заканчивается в PowerPoint-презентации под названием "Сервис для пациента", а под капотом — те же старые схемы.

Цифровизация? Да, но для фальшивых пациентов. Прозрачность? Да, но только для своих. Сервис? Конечно, но в первую очередь для счетов в банке.

Симуляция — национальная суперсила. Поэтому пока на Востоке льется кровь, в тылу — льются бюджетные миллионы.