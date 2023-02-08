Первая магнитная буря в феврале продлится 4 дня подряд: как уберечься от негативного воздействия

В последнем месяце зимы – феврале будет несколько магнитных бурь. А самая первая из них продлится 4 дня подряд. По мощности она будет средней.

Как сказано на сайте Мeteoagent, магнитная буря продлится в период с 7 по 10 февраля. В это время будет отмечаться повышенная солнечная активность, которая может негативно сказываться на здоровье людей. В частности, с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, пожилых людях и беременных женщинах. В связи с этим, важно уберечь себя от негативного воздействия.

Среди симптом, которые наиболее часто проявляются во время магнитных бурь: головная боль, тошнота и рвота, головокружение, боли в суставах и спине и животе, слабость и бессонница, повышенное артериальное давление и обострение хронических заболеваний.

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Чтобы легче пережить магнитную бурю эксперты рекомендуют вести здоровый и активный образ жизни. А именно – правильно питаться, хорошо высыпаться, гулять на свежем воздухе и проветривать жилье.

Важно отказаться от кофе, алкоголя сигарет. Их можно заменить травяным чаем и простой водой.

Следует исключить жирную, соленую, острую и жареную еду. Не стоит увлекаться фастфудом.

Положительно на организме во время магнитных бурь сказывается гимнастика и контрастный душ. Как минимум специалисты рекомендуют хотя бы растираться мокрым полотенцем. Это поможет капиллярам.

В рацион не помешает добавить капусту. Она, кроме витаминов и микроэлементов, содержит бактерицидное вещество лизоцим, которое помогает организму быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. А репчатый лук поможет держать сосуды в тонусе.

Отметим, магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли – своего рода защитного купола, которые вызывают вспышки на Солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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