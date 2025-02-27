Цены на лекарства в Польше заметно ниже, чем в Украине, хотя средний доход граждан в соседнем государстве выше. Почему украинцы платят за те же препараты больше? Проблема кроется в глубоко укоренившихся коррупционных схемах, неэффективном государственном регулировании и монополизации рынка лекарств.

Реформы в Польше и ответственность власти

В Польше ценообразование на лекарства регулируется по системе реимбурсации: государство частично или полностью погашает стоимость лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями, а также обеспечивает доступность жизненно важных препаратов. Эта система эффективно работает с 2012 года, что позволило значительно снизить расходы граждан на лечение.

Кроме того, польское правительство ведет жесткие переговоры с фармацевтическими компаниями по формированию цен. К примеру, правительство имеет возможность отказаться от закупки препаратов, если производитель завышает их стоимость, что заставляет фармацевтические корпорации идти на компромиссы. Польша использует механизм референтного ценообразования, когда стоимость лекарства сравнивается с ценами в странах ЕС, что обеспечивает честную конкуренцию на рынке.

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По данным отчета Европейской комиссии, в Польше количество компенсированных государством препаратов составляет более 4200 наименований. Для сравнения, в Украине эта цифра составляет всего 544, что существенно ограничивает доступ пациентов к лечению.

Жадность и безответственность украинской власти

В Украине вместо прозрачной системы реимбурсации работает хаотический рынок, где цены диктуют частные фармацевтические компании и коррумпированные чиновники. Большинство лекарств продается в розницу без государственного контроля над наценкой. В то время, как в Польше правительство регулирует максимальную надбавку на жизненно необходимые препараты, в Украине такие ограничения фактически не работают.

Основными причинами высоких цен на лекарства в Украине являются:

Отсутствие государственного контроля – у правительства нет четкой стратегии формирования ценовой политики.

– у правительства нет четкой стратегии формирования ценовой политики. Монополизация рынка – контролируют две компании: "БаДМ" и "Оптима-Фарм" около 90–96% логистики лекарственных средств в стране. Это доминирование позволяет им существенно влиять на ценообразование и условия поставок, что приводит к росту цен для конечных потребителей.

Высокие налоги и таможенные пошлины – импорт лекарств в Украину сопровождается дополнительными расходами, которые автоматически включаются в конечную стоимость препаратов.

– импорт лекарств в Украину сопровождается дополнительными расходами, которые автоматически включаются в конечную стоимость препаратов. Коррупция в сфере государственных закупок – значительные финансовые потоки оседают в карманах чиновников и владельцев фармацевтических компаний.

Спекуляции и завышение цен

По сравнению с Польшей, в Украине цены на некоторые основные лекарства могут быть вдвое или даже втрое выше. Например:

Парацетамол (500 мг, 10 таблеток) – в Украине стоит около 50 грн., в Польше – 10-15 грн.

– в Украине стоит около 50 грн., в Польше – 10-15 грн. Амоксициллин (антибиотик, 500 мг, 16 капсул) – в Украине стоит 160-250 грн, в Польше – 60-80 грн.

– в Украине стоит 160-250 грн, в Польше – 60-80 грн. Инсулин (одна упаковка в месяц) – в Украине цена колеблется от 800 до 1500 грн., в Польше – около 200-300 грн. благодаря государственному возмещению.

Такие разногласия вызваны тем, что в Украине отсутствует механизм регулирования цен, а наценки аптечных сетей могут достигать 300% и больше. В Польше наценка на рецептурные препараты не превышает 20%, что делает лечение более доступным для граждан.

Как изменить ситуацию в Украине?

Чтобы исправить ситуацию, Украине необходимо ввести комплексные реформы:

Внедрение системы реимбурсации – создание механизма государственного возмещения стоимости лекарства, как это работает в странах ЕС. Более жесткая борьба с монополиями – расширение конкуренции на фармацевтическом рынке и снижение влияния олигархических структур. Пересмотр таможенной политики – понижение налогов и сборов на импорт жизненно принципиальных препаратов. Прозрачность государственных закупок – внедрение электронных платформ для закупок лекарств, что позволит снизить коррупцию в сфере здравоохранения.

Без реальных изменений и политической воли, украинцы и дальше будут платить за лекарства в несколько раз больше, чем жители соседних стран. Жадность и коррупция властей стоят гражданам не только денег, но и здоровья, а иногда – жизни.