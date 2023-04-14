Почему японцы массово отказываются от сигарет в пользу бездымных продуктов?

В Японии существенно уменьшилось количество госпитализаций, связанных с курением, – об этом сообщает научное издание Health-ua.com. Значительное уменьшение госпитализаций пациентов с заболеваниями легких и сердца ученые связывают с распространением систем нагревания табака (СНТ) среди курильщиков в Японии. Это также привело к сокращению продаж сигарет.

Бездымные альтернативы: первый опыт Японии

Япония – одна из первых стран, где СНТ появились с конца 2015 года. На сегодняшний день среди японцев больше всего потребителей бездымных альтернатив сигаретам в мире. Преимущество систем нагревания табака состоит в том, что при достаточном количестве никотина, аэрозоль от таких гаджетов содержит гораздо меньше химических веществ, чем дым обычной сигареты.

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Полный переход курильщиков на СНТ лучше для здоровья, чем продолжение курения сигарет, - свидетельствуют последние научные исследования на примере Японии. Системы нагревания табака могут стать лучшей альтернативой курению, или переходным этапом к полному отказу от никотина.

Независимые исследования: масштабное сокращение продаж сигарет

Когда в Японии начали внедрять СНТ с 2014 года, продажи сигарет в стране снизились почти на 10% в период с 2015-2018 годов. Издание British Medical Journal’s Tobacco Control обнародовало исследование ученых Американского общества клинической онкологии (ASCO) относительно статистики продаж сигарет в Японии у розничных торговцев.

Ученые выяснили, что во всех регионах Японии в период с 2014-2018 годов стремительно снизились продажи сигарет именно из-за внедрения СНТ.

Еще одно исследование ученых Медицинского университета Южной Каролины и Университета Оттавы подтвердило: с 2011 по 2019 г. продажи сигарет уменьшились на 38% именно из-за появления систем нагревания табака.

Бездымные аэрозоли для курения сокращают уровень госпитализации пациентов с заболеваниями легких и ишемической болезнью сердца

К такому выводу пришли исследователи, изучив медицинские карточки японцев в возрасте от 20 до 74 лет. Научный журнал Frontiers in Public Health опубликовал исследование на базе японского центра медицинских данных JMDC, которое подтверждает более низкий уровень госпитализации людей с болезнями, связанными с курением.

Директор региональной научной работы в Азии Иида Томоко подчеркивает, что согласно исследованиям ASCO, с 2015 года продажи сигарет стали уменьшаться в 5 раз быстрее, чем в предыдущие годы после появления СНТ.

Исследовательница считает, что японцы предпочли бездымный табак в силу общественных ценностей гигиены, чистоты и вежливости:

- СНТ не образуют пепла – не нужно чистить пепельницы, огня, что уменьшает риск бытовых пожаров, продуцируют меньше запаха и "дыма", меньше мешают другим

Последний отчет Института табака Японии установил: за 5 последних лет после появления на рынке СНТ потребление сигарет сократилось на 44%. Это рекорд за всю историю наблюдений в стране.

Такие результаты исследований побуждают задуматься о преимуществах систем нагревания табака и в других странах для уменьшения негативного влияния курения на человечество.