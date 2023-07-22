Позвольте себе сиесту! Польза дневного сна

Сиеста - непозволительная роскошь, которую могут позволить себе испанцы. Они точно что-то знают! Традиция южан объясняется не только знойной жарой. Если у вас есть возможность вздремнуть немного днем, считайте, что вы - счастливчик, - ученые.

Быстрый сон повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает память и концентрацию, снижает давление и поднимает настроение. Секрет пользы дневного сна - в его продолжительности. Сколько он должен длится, чтобы почувствовать себя заново родившимся?

Чуть-чуть считается?

Это может вас разочаровать, но полезный дневной сон должен длится не менее 10-20 минут, - считают исследователи. Вполне доступная "роскошь", согласитесь, даже если вы не фрилансер. Но если войти во вкус и поспать дольше - реакция организма будет обратная: вы будете чувствовать себя уставшим и вялым.

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Когда вы спите от 10 до 20 минут, вы входите в первую или во вторую стадию сна. Этого достаточно, чтобы освежиться и отдохнуть.

Во время ночного сна ваше тело имеет возможность пройти все пять стадий цикла сна несколько раз. Погружаясь в более глубокий сон, мозг становится менее восприимчивым к внешним раздражителям, что затрудняет пробуждение и повышает вероятность вялости и усталости.

Дневной сон помогает обучению

Польза дневного сна для здоровья научно доказана. Множество клинических исследований показали, что дневной сон продолжительностью от 10 до 20 минут повышает физическую и умственную производительность:

повышает психомоторную скорость;

ускоряет время реакции;

улучшает бдительность и концентрацию;

повышает навыки обучения.

Исследование ученых из Оксфордского университета, проведенное в 2015 году, показало, что дневной сон улучшает усвоение слов у младенцев.

Сиеста не только улучшает внимание и память, но и в несколько раз повышает способность запоминать новую информацию сразу же после пробуждения. Отличный лайфхак для изучения иностранных языков!

Сиеста снижает артериальное давление

Научные данные также подтверждают: полуденный сон может значительно снизить кровяное давление. Результаты исследования, представленные на научной конференции Американского колледжа кардиологов в 2019 году показали:

полуденный сон столь же эффективен для снижения уровня артериального давления, как и другие изменения образа жизни, такие как сокращение потребления соли и алкоголя.

До данным исследования, дневной сон снижает артериальное давление на 5 мм рт. Это также сравнимо с приемом низких доз лекарств от артериального давления, которые обычно снижают давление на 5–7 мм рт. Ученые подчеркивают: снижение артериального давления всего на 2 мм рт. ст. может снизить риск сердечного приступа на целых 10%!

И настроение ваше улучшается

Кратковременный дневной сон также регулирует "гормон стресса" кортизол, улучшая психоэмоциональное состояние. Ученые считают, что любители поспать днем менее склонны к депрессии и разочарованиям в жизни. Быстрый сон также может помочь вам чувствовать себя менее уставшим и раздражительным, если вы не выспались прошлой ночью.

В практике дневного сна главное найти баланс - спать не дольше 20 минут, поскольку длительный сон в дневное время может затруднить здоровый ночной сон и привести к бессоннице.

Согласно мета-анализу, проведенному в 2015 году, дневной сон продолжительностью более 60 минут был связан с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и высокого кровяного давления.

Найдите 10-15 минут для дневного сна - и вы увидите, как изменится ваше ваша жизнь, - рекомендуют ученые. Большинство людей ошибочно считает, что это никак не вписывается в рабочие будни. Но нет задачи без решения. Никто не отменял 10-ти минутную перезагрузку прямо на рабочем месте!