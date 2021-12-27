Праздники впереди, но ПЦР-тест никто не отменял: рекомендации Директора CDC

Omicron вытесняет предыдущие варианты коронавируса, и число случаев заражения во всем мире стремительно растет. В этих условиях особенно важно продолжать соблюдать меры предосторожности как для личной защиты, так и для защиты близких. В преддверии наступающих праздников доктор медицины, директор CDC Рошель Валенски обратилась с напоминанием о том, что перед встречей в семейном кругу важно пройти тест на COVID-19.

На брифинге в Белом доме Валенски подчеркнула, как важно придерживаться проверенных многоуровневых стратегий предотвращения заражения и дальнейшей передачи коронавируса. Стратегия включает полную вакцинацию, ревакцинацию, соблюдение масочного режима в общественных помещениях, где есть значительный риск передачи инфекции.

По данным CDC, количество случаев заболевания COVID-19 в США резко возросло с 3% до 73% случаев за неделю. Быстрый рост числа случаев заболевания внутри страны отражает то, что органы здравоохранения наблюдают во всем мире, причем Валенски отмечает, что скорость передачи соответствует ожидаемой. Учитывая это, широкое распространение варианта Omicron означает потенциально опасный сезон праздников.

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По словам Валенски, невакцинированные люди имеют в 10 раз больший риск положительного результата теста на COVID-19 и в 20 раз больший риск смерти от вируса, чем те, кто вакцинирован бустерной вакциной.

Симптомы Omicron

Данные, поступающие из Южной Африки и других стран, свидетельствуют о том, что Omicron протекает в более легкой форме, чем доминировавшие ранее варианты. Симптомы Omicron отличаются от симптомов предыдущих штаммов, но это все еще COVID-19, и он все еще может вызывать тяжелое заболевание.

Ранние данные свидетельствуют о том, что для большинства людей, по крайней мере, для вакцинированных, Omicron, по-видимому, вызывает легкое заболевание, которое может напоминать простуду. Доктор Кэтрин Полинг, специалист по инфекционным заболеваниям и член Консультативного комитета по практике иммунизации, сказала, что чаще всего болезнь проявляется кашлем, усталостью, насморком или заложенностью носа. По ее словам, в отличие от предыдущих вариантов, потеря вкуса и запаха встречается редко.

Также появляются доказательства того, что Omicron не проникает глубоко в легкие, как предыдущие варианты. Таким образом, по словам доктора Хью Кассиер, директора службы интенсивной терапии больницы Sandra Atlas Bass Heart Hospital при университетской больнице Северного побережья на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, Omicron может действовать скорее как бронхит, чем как пневмония.

Тем не менее, люди не должны полагаться на симптомы для самодиагностики болезни. Помимо Omicron, продолжает циркулировать Delta-вариант, наряду с увеличением числа случаев заболевания гриппом.

Также важно, что противовирусное лечение COVID-19 все еще не получило широкого применения, одновременно с этим некоторые виды лечения с использованием моноклональных антител были признаны неэффективными для лечения варианта Omicron. Об этом на брифинге заявил доктор медицины, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Таким образом, несмотря на оптимистичные прогнозы важно продолжать соблюдать осторожность, и не стоит пренебрегать тестированием как дополнительным уровнем защиты.