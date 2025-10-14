Превенция или кризис: эксперт предупреждает об угрозе потери здоровья нации

Как сообщает бизнес-издание "Миллениум", эксперт в сфере здравоохранения Анатолий Новик отметил, что Украина стоит перед критической точкой: если государство не изменит фокус с "медицины болезней" на медицину профилактики, уже в течение ближайших десятилетий страна рискует оказаться на грани демографического упадка и системного медицинского кризиса.

Специалист убежден, что превентивная медицина - это не модный тренд, а вопрос национальной безопасности, ведь без массового внедрения профилактических программ, ранней диагностики и персонализированного подхода к пациентам Украина постепенно теряет свой человеческий капитал.

Ключевое утверждение:

"Украина рискует потерять здоровье нации, если система здравоохранения и в дальнейшем будет ориентирована только на лечение, а не на предупреждение болезней."

Клиническая модель vs превентивная стратегия

По словам Новика, нынешняя система - это клиническая медицина, которая появляется в жизни пациента только тогда, когда уже поздно. В то время как ключ к сохранению здоровья - прогнозирование рисков, ранняя диагностика и системная профилактика.

"Мы лечим рак на третьей стадии, вместо того чтобы выявить полип на нулевой."

Семейная медицина: потенциал теряется

Эксперт открыто говорит о неэффективности реализации модели семейного врача:

"Вместо того, чтобы стать проводником превенции - семейный врач превратился в диспетчера больничного листа и посредника между пациентом и узким специалистом."

Причина это отсутствие инструментов, знаний и государственной стратегии, которая бы научила врачей мыслить категориями профилактики, а не симптомов.

Почему 4P-медицина - не модное слово, а шанс на спасение?

Новик предлагает не просто "обновить" систему, а полностью изменить ее парадигму. Речь идет о концепции 4P:

Профилактика

Прогнозирование

Персонализация

Партнерство с пациентом

Он требует внедрения государственной программы ежегодного медицинского мониторинга состояния здоровья для всех граждан - с четкой стратегией, контрольными точками и прозрачными механизмами финансирования.

Минздрав-2026: профилактика или имитация?

Особое внимание Новик уделяет проекту бюджета Минздрава на 2026 год, где предусмотрено 10 млрд грн на "профилактические чекапы" для украинцев в возрасте 40+.

❗ Оценка эксперта: "Это формальная подачка. Для страны с такими проблемами это как бинт на ампутацию".

Что будет, если не изменить подход?

"Мы теряем молодых, теряем трудоспособных. И что хуже всего - мы теряем доверие людей к медицине. Это не просто кризис это подмена смысла здравоохранения."

Новик предупреждает: не изменится медицина - не будет нации.

Украине нужна не косметическая реформа, а системная трансформация в сторону превенции, партнерства и персонализированной ответственности. Иначе мы окажемся в будущем, где людей много - а здоровых единицы.