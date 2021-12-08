Психоделическая терапия: что изучают академические центры

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Новости медицины
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Психоделическая терапия: что изучают академические центры

Психоделики широко изучались в США в 1950-1960-х годах, но противоречивые эксперименты ЦРУ фактически остановили исследования. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) по-прежнему перечисляет большинство психоделиков как вещества Списка 1.

Однако растущие кризисы психического здоровья – посттравматическое стрессовое расстройство, повышенная тревожность и депрессия – в сочетании с непоследовательными результатами нынешних методов лечения повысили интерес к новым стратегиям.

Одно из первых исследований по изучению воздействия психоделиков на психическое здоровье медицинских работников недавно получило зеленый свет от FDA и должно начаться в скором времени. Это первое в США исследование психоделиков у медицинских работников, ученые рассчитывают, что псилоцибин может помочь справиться со стрессом, вызванным пандемией.

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Центры психоделических исследований

Одной из первых, кто сформулировал нейробиологию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), была Рэйчел Иегуда – доктор философии, имеющая патент на анализ крови при ПТСР и собственную лабораторию. Она более трех десятилетий изучала вопрос, как справиться с травмой и посттравматическим стрессовым расстройством.

После знакомства с Риком Доблиным, который в конце 1980-х основал некоммерческую организацию для изучения психоделиков и подобных веществ в качестве потенциальных средств лечения психического здоровья, Иегуда начала исследование психоделического псилоцибина и психоактивного соединения МДМА.

Иегуда стала движущей силой Центра психоделической психотерапии и исследований травм в Медицинской школе Икана на горе Синай в Нью-Йорке, который открылся в 2021 году.

После полувека сокращения финансирования исследований на фоне политической реакции исследования психоделиков, таких как псилоцибин, ЛСД, аяуаска, мескалин и подобные вещества, переживают что-то вроде возрождения. Специализированные психоделические исследования теперь проводятся в нескольких престижных академических учреждениях:

  • Джона Хопкинса: Центр психоделических исследований и исследований сознания.

  • Калифорнийский университет: Центр науки психоделиков в Беркли.

  • Медицинская школа Гроссмана Нью-Йоркского университета: Центр психоделической медицины.

  • Медицинская школа Mount Sinai Icahn: Центр психоделической психотерапии и исследований травм.

  • Массачусетская больница общего профиля: Центр неврологии психоделиков.

  • Университет Висконсина: Трансдисциплинарный центр исследований психоактивных веществ.

Хотя у каждого центра есть уникальные цели и программы, все они изучают потенциальное применение психоделиков для здоровья.

Центры в основном изучают психотерапию в сочетании с различными соединениями – от псилоцибина и МДМА до аяуаски и ЛСД – для лечения депрессии, посттравматического стрессового расстройства и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Влияние на тревожные расстройства, расстройство, связанное с употреблением опиоидов, и отказ от курения также изучается.

С чем связан интерес к психоделикам

Новую волну интереса к психоделикам связывают с несколькими факторами:

  • Неэффективное лечение психических расстройств у пациентов, использующих существующие методы.

  • Многообещающие исследования, особенно с МДМА и псилоцибином.

  • Возобновление общественного интереса к психоделикам и опыта с ними.

  • Участие академических институтов.

  • Увеличение финансирования, особенно от богатых доноров и биофармацевтических компаний.

Психиатрия долгое время была консервативной областью в академических кругах, сказал Дэвид Николс, доктор философии, основатель Института Хеффтера, поддерживающего инициативы по исследованию психоделиков. И исследователи надеются, что эти лекарства могут быть действительно мощными инструментами.

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