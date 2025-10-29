В Украине есть особая медицинская традиция. Если человеку плохо – ставим капельницу. Если хорошо – тоже ставим, "для профилактики". А когда совсем не знаем, что делать, – капнем Реосорбилакт. Потому что "он помогает от всего".

Реосорбилакт – препарат-универсал, обещающий очистить, восстановить, "улучшить микроциркуляцию" и даже "снять интоксикацию". Назначают его при всем – от гриппа до похмелья.

Что внутри?

1. Сорбитол – ведет себя как осмотический диуретик. Небольшое количество сорбита метаболизируется в печени до фруктозы, затем до глюкозы, и в конце концов до CO₂ и воды. Однако при инфузионном введении в высоких концентрациях он создает осмотический градиент, что заставляет почечные канальцы активно выводить воду. Результат: диурез есть, токсины – не факт. А еще – риск гиперосмолярного состояния, дегидратации и электролитных сдвигов, особенно если почки и так работают на пределе.

Видео дня

2. Натрия лактат – энергетический буфер с хорошими намерениями. В теории он должен корректировать метаболический ацидоз, потому что превращается в печени в бикарбонат. Но все немного сложнее: чтобы эта реакция произошла, нужен кислород и здоровая печень. У пациента с гипоксией или гепатоцеллюлярной недостаточностью натрия лактат не нейтрализует ацидоз – он его усугубляет, накапливаясь в виде лактата. В лучшем случае – не поможет, в худшем – получите лактат-ацидоз с бонусом в виде метаболического хаоса.

3. Электролиты (Na⁺, K⁺, Ca²⁺) святое трио гомеостаза. Но в Реосорбилакте их соотношение задано раз и навсегда, будто все пациенты одинаковые и с идеальными почками. Проблема в том, что нет универсальной формулы электролитов у каждого пациента свой уровень натрия, калия, кальция и своя причина их дисбаланса.

4. Вода для инъекций единственный компонент, который не пытается быть чем-то большим, чем есть. Чистая, стерильная, аполитичная.

Реосорбилакт это просто сборная солянка веществ, которые в теории могут что-то компенсировать, а на практике – создают новые дисбалансы.

Показания из прошлого

В отечественных инструкциях перечень впечатляет: интоксикации, ацидоз, сепсис, нарушение микроциркуляции, ожоги, даже "профилактика". Однако ни одно из этих состояний не фигурирует в международных клинических гайдлайнах как показания к применению.

Рандомизированных контролируемых исследований нет. Вообще. Но есть сотни больниц, где капают "для поддержки". Традиция сильнее доказательств.

Что говорят международные протоколы

📘 Surviving Sepsis Campaign 2021 (SWISS SEPSIS PROGRAM). Рекомендовано сбалансированные кристаллоиды или 0,9% NaCl, альбумин – по показаниям. "Реосорбилакт" не упоминается.

📘 NICE CG174: Intravenous Fluid Therapy in Adults in Hospital (Великобритания). Регламентирует классы и параметры кристаллоидов, без коммерческих "миксов". Реосорбилакт отсутствует.

📘 WHO Essential Medicines List 2023 (Всемирная организация здравоохранения). Среди инфузионных растворов – 0,9 % NaCl, Ringer, Hartmann's. Реосорбилакта нет.

Что рекомендуют вместо этого

0,9 % NaCl (физраствор) базовая регидратация.

базовая регидратация. Раствор Рингера / Гартмана восстановление объема крови, коррекция ацидоза.

восстановление объема крови, коррекция ацидоза. Альбумин при гипоальбуминемии или большой потере белка.

Эти средства имеют четкий механизм действия, доказанную эффективность и фигурируют в мировых протоколах.

Эффективность существует – но не клиническая

Реосорбилакт имеет доказанную экономическую эффективность – для производителя. В то время как мир переходит на персонализированную терапию, мы продолжаем капать "для профилактики плохого настроения".

Реосорбилакт – это инфузионный коктейль без доказательной базы, который выжил благодаря маркетингу, а не медицине. И если вам стало легче после Реосорбилакта – это не доказательство эффективности, а, возможно, просто плацебо.

Медицина – не ритуал и не магия, а система фактов и доказательств. Потому что когда что-то капают "для профилактики совести" – это уже не терапия, а самообман.