Самолечение отменяется: время лекарств по рецепту

В Украине ожидаются изменения, они затронут все лекарственные средства, которые по инструкции должны отпускаться по рецепту врача, включая антибиотики. С 1 апреля 2022 года, на основании внесенных недавно изменений в приказ Минздрава Украины № 1971, врачи должны будут выписывать только электронные рецепты. Это позволит снизить частоту случаев самолечения и контролировать врачебные назначения.

ЦОЗ Минздрава Украины обращается к гражданам: рекомендует не заниматься самолечением и при первых признаках болезни обращаться к семейному врачу или педиатру.

Также ЦОЗ дал несколько других советов, которые помогут адаптироваться к новым условиям отпуска лекарственных средств:

Применять только те антибиотики, которые назначены врачом, для покупки препарата в аптеке нужно использовать электронный рецепт.

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Проводить полный курс лечения, не прерывая его после улучшения состояния.

Не использовать старые антибиотики, которые остались от предшествующего лечения, и не делиться ними с друзьями или родственниками в качестве эффективных или универсальных.

Сообщать о развитии любых побочных эффектов во время терапии врачу.

Соблюдать меры профилактики, поскольку вакцинация и частое мытье рук позволяют избежать развития многих инфекционных болезней.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и безотлагательных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", также планируются и другие изменения, которые затронут каждого жителя страны.

В частности, чтобы снизить число случаев самолечения, которое может приводить к негативным последствиям, планируется введение моратория на рекламу лекарственных препаратов, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в любых средствах массовой информации. Проект соответствующих нормативных документов должен быть разработан до 1 января 2024 года.

Антибиотики традиционно принимают при вирусных болезнях верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта и др., хотя они неэффективны в этих случаях.

Бесконтрольный прием антибиотиков отражается не только на здоровье человека, но и снижает эффективность этих лекарств во всем мире. Бактерии приобретают способность противостоять антибактериальным средствам, в результате становится невозможным лечить бактериальные инфекции, которые раньше поддавались терапии.

Антимикробной резистентностью называют устойчивость микроорганизмов к лекарственным препаратам. В настоящее время эта проблема достигла масштабов эпидемии, на что также повлияла пандемия COVID-19 и связанный с ней рост избыточного применения антибиотиков.

Согласно данным ВОЗ от 15 апреля 2021 г., исследователям так и не удалось разработать антибактериальные средства, имеющие принципиально новый механизм действия, и 43 препарата, которые проходили на тот момент клинические испытания, не смогут значительно повлиять на ситуацию и разрешить существующую проблему резистентности наиболее опасных бактерий к антибиотикам.

Наибольшую опасность устойчивость к противомикробным средствам представляет для новорожденных и детей младше 5 лет: среди основных причин детской смертности является бактериальная пневмония и инфекции кровотока. Из-за бактериальных агентов, устойчивых к антибиотикам первого ряда, умирает примерно каждый третий новорожденный с диагностированным сепсисом. В целом, если ситуация не изменится, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции станут причиной 10 млн смертей в год.