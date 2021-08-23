Синдром отмены при отказе от сахара: миф или факт?

Снижение сахара в ежедневном рационе имеет явные преимущества для здоровья. Помимо прочих положительных эффектов это отражается на числе калорий, что помогает снижать вес, а также улучшает здоровье зубов. Однако далеко не во всех случаях люди могут легко отказаться от сахара или значимо снизить его потребление. Это связано с неприятными симптомами, которые сопровождают изменение рациона.

Чаще всего сообщается о таких симптомах, как головная боль, усталость или изменения настроения, но также возможны и другие нарушения. Однако эти нежелательные явления носят временный характер.

Исследования отмены сахара у людей ограничены. Одно исследование изучало подростков с избыточным весом и ожирением, в нем предоставлены доказательства симптомов отмены и увеличения тяги к сахару после исключения сахара из рациона.

Все еще мало сведений, объясняющих появление этих симптомов. Возможно, это связано с реакцией мозга на сладкую пищу и системой вознаграждения.

Какое влияние сахар оказывает на мозг

Углеводы в продуктах питания бывают нескольких форм, в том числе как сахара, например, естественным образом присутствующая во фруктах фруктоза.

Столовый сахар, или сахароза, содержится в сахарной свекле и сахарном тростнике, а также он есть в кленовом сиропе и меде. В современной пищевой промышленности сахарозу и другие сахара добавляют в продукты для усиления вкуса.

Известно, что сахар воздействует на мозг, и сейчас ведутся споры о том, может ли сахар вызывать зависимость.

Сахароза путем активации рецепторов сладкого вкуса во рту приводит к высвобождению в головном мозге дофамина. Это нейротрансмиттер, передающий сообщения между нервами в головном мозге.

Вознаграждающие эффекты дофамина в значительной степени проявляются в части мозга, отвечающей за получение удовольствия и вознаграждения. Последнее управляет поведением, т. е. человек стремиться повторить действие, которое привело к высвобождению дофамина.

Проведенные на людях и животных эксперименты показали, насколько сильно сахар активирует эти пути вознаграждения. С точки зрения внутреннего вознаграждения, сильная сладость превосходит даже кокаин. Как показало исследование на грызунах, к активации этих механизмов приводит как ощущение сладости во рту, так и введение сахара в кровоток. Это показывает, что эффект сахара не зависит от сладкого вкуса.

Почему возникают нежелательные симптомы

Чаще всего нежелательные психические и физические эффекты – головокружение, головные боли, депрессия, беспокойство, усталость, мозговой туман и тяга к еде, регистрируются на ранних этапах отказа от сахара. Именно поэтому некоторым людям может быть сложно придерживаться изменения диеты.

Данные на крысах показали, что сахар, аналогично другим вызывающим привыкание веществам, может приводить к перееданию и абстинентной тревоге. Другие проведенные на животных исследования показали, что эффекты сахарной зависимости, абстиненции и рецидива имеет схожие черты с наркотиками. Говорить о том, относятся ли эти выводы и к людям, пока сложно из-за отсутствия исследований.

Рекомендации

Если принято решение в долгосрочной перспективе уменьшить потребление сахара в рационе, нужно быть готовым к появлению возможных нежелательных явлений. Однако, как показывает практика, они носят временный характер, поэтому рекомендуется к этому заранее быть готовым и понимать, что они обычно проходят в течение нескольких недель.

Важно знать, что сахар не относится к числу "плохих" продуктов, и он не приносит вред при умеренном употреблении в составе здоровой диеты и наряду с выполнением физических упражнений.

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