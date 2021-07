Сможет ли мир когда-нибудь снова доверять научным медицинским журналам

В период пандемии научные медицинские журналы стали самыми авторитетными источниками, к которым обращаются за достоверной информацией не только врачи, но и обычные люди.

25 июля издание Daily Mail опубликовало статью, в которой изложены обвинения в адрес самого признанного в медицинском мире журнала The Lancet, выдвинутые Джереми Фаррара. Директор Welcome Trust в новой книге говорит, что у него есть данные относительно того, что в самом начале пандемии The Lancet владел критически важной информацией. Речь идет о том, что новый коронавирус, выявленный незадолго до этого в Китае, передается от человека к человеку, и что в первые дни пандемии SARS-CoV-2 распространялся за пределы Ухани.

По словам Джереми Фаррара, эти сведения редакторы The Lancet получили от ученых из Китая, которые понимали надвигающуюся угрозу и пытались предупредить об этом мировое сообщество. Основную опасность они видели в том, что многие люди болеют без симптомов, являясь при этом носителями заболевания.

Джереми Фаррар в своей книге говорит, что такое поведение журнала повергло его в шок, поскольку по прошествии времени можно оценить, сколько жизней можно было бы спасти, если бы эта информация стала доступна даже на один день раньше.

Исследование, подтверждающее передачу SARS-CoV-2 от человека человеку

По словам Джереми Фаррара, описавшим это событие в книге, 16 января 2020 года Тийс Куикен, голландский профессор и правительственный советник, подготовил и отправил на проверку в The Lancet обзор.

В нем сообщалось о случае одной семьи, которая приехала в Ухань, но рынок морепродуктов не посещала. Двое из членов семьи заболели и с характерными для COVID-19 симптомами обратились за помощью в больницу. Еще один член семьи не ездил с остальными в Ухань, но заболел после контакта с теми, кто вернулся.

Профессор Куикен посчитал эту информацию критически важной, поскольку она подтверждала передачу коронавируса от человека человеку. Через сутки обзор опубликован не был.

Таким образом сообщение о надвигающейся опасности для всего мира могло быть опубликовано на несколько дней раньше, чем это произошло на самом деле, когда Китай подтвердил существование угрозы. На момент объявления СМИ сообщали о заражении нескольких медиков, хотя в одной из больниц в Ухане больными врачами уже было заполнено два этажа.

Тийс Куикен не знал, что один из известных гонконгских микробиологов Юэн Квок-юнг, участвовавший в подавлении вспышки Sars в 2003 году, уже предпринимал попытку поднять тревогу в Китае, но у него ничего не получилось. Согласно ключевому исследованию Саутгемптонского университета, закрытие Уханя даже на неделю раньше могло бы сократить случаи болезни на две трети, что привело бы к значительному ограничению распространения COVID-19.

Другая критика в адрес The Lancet

Критика Джереми Фаррара – не единственная в адрес журнала. Его поддержал депутат от партии Тори Боб Сили, говоря о том, что The Lancet пренебрег общественными интересами, не проинформировав вовремя мировых экспертов в области вирусологии.

Это сообщение еще больше усиливает беспокойство в отношении журнала The Lancet, поскольку обсуждается влияние научных СМИ на умиротворение китайских властей. Ранее, по сообщению The Mail on Sunday, журнал отказался от публикации статьи, в которой содержалась критика репрессий Китая в отношении уйгуров. Обоснованием этому послужило опасение проблем, которые могут возникнуть у сотрудников The Lancet, работающих в Пекине.

Также журнал критиковали за публикацию Питера Дасзака (принадлежащая ему благотворительная организация занималась финансированием экспериментов в лаборатории Ухани), в которой критиковалась "теория заговора", предполагающая, что COVID-19 может иметь искусственное происхождение.

Что говорит The Lancet в свое оправдание

В The Lancet исследование было опубликовано только 24 января. В журнале не комментируют, когда материал был получен. Однако говорят, что все имеющие важное значение для общественного здравоохранения документы они стремятся публиковать максимально быстро, но не могут этого делать без предварительного тщательного рецензирования.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!