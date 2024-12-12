Современные технологии для логистики: поддержка USAID и SAFEMed

Проект "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed), финансируемое Агентством США по международному развитию (USAID), передал для филиала "Медснабжение" Медицинских закупок Украины (МЗУ) новейшую технику для улучшения логистических способностей фармацевтического состава.

Торжественная передача техники состоялась 6 декабря на территории состава филиала МЗУ в присутствии руководства Медзакупок Украины, USAID в Украине и проекта "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed).

В частности, речь идет о такой технике:

Погрузчик электрический – 2 шт.

Тележки ручные гидравлические разных размеров грузоподъемностью 2,5 тонн – 4 шт.

Тележка гидравлическая с весами грузоподъемностью 2 тонн – 1 шт.

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"Модернизация логистических возможностей является ключевым элементом в построении устойчивой и эффективной системы медицинского обеспечения в Украине. USAID продолжает поддерживать работу МЗУ для достижения этих целей и вклада в более экономически эффективную, прозрачную и качественную систему здравоохранения", — подчеркнула официальная представительница USAID Эшли Грив.

Отметим, что усиление логистических способностей склада благодаря обновлению технического парка состава позволит улучшить уровень поставок жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий в украинские больницы, ведь имеющиеся электропогрузчики и тележки на складе были устаревшими и нуждались в обновлении.

"Новое оборудование позволит улучшить координацию поставок, снизить нагрузку на персонал и оптимизировать затраты времени. А это, в свою очередь, позволит существенно повысить эффективность работы склада и снизить риски задержек отгрузок медтоваров. В ситуации, когда каждая минута может иметь значение для пациентов, такая модернизация не только практическая, но и жизненно необходима", – добавил начальник филиала " Медснабжение " МЗУ Андрей Токарчук.

Поддержка международных партнеров является еще одним шагом в создании эффективной системы медицинского обеспечения страны, которая будет отвечать современным стандартам и обеспечит украинцев качественными медицинскими товарами.